“Це докорінно змінило б ситуацію на полі бою”: полковник ЗСУ назвав дві умови

Україна має можливості звільнити Крим у короткий термін та з малими зусиллями, що б докорінно змінило ситуацію на полі бою, але за двох умов.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, ексочільник пресслужби Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов, який до окупації Криму очолював Кримський медіацентр Міноборони України.

Він переказав прогноз одного з найвідоміших в Україні відставних генералів США, який обіймав посаду командувача армії США в Європі, Бена Ходжеса.

“Він каже, що Україна має можливості звільнити Крим у короткий термін з малими зусиллями. Протягом цього роки ми чули від нього різні дати: і до кінця травня, і до кінця літа, і на початку осені. Але всякий раз ми, почувши цю тезу раділи і починали збирати валізи, щоб їхати до звільненого Криму. І ніколи ми не прагнемо дочути тезу до кінця. А він після коми завжди говорив про таке: “...тільки но Україна отримає достатню кількість ресурсів для реалізації цієї амбітної задачі”, — розповів Владислав Селезньов.

Ресурси на думку американського генерала складаються з двох важливих складових. Перша — це ракети ATACMS з дальністю дії до 300 км та фугасною бойовою частиною.

Владислав Селезньов / Фото: ТСН.ua

“Ми їх не маємо, і перспективи їх отримання поки що примарні. Хоча, безумовно, переговорні процеси відбуваються. Ті самі ракети, за допомогою яких ми зможемо зруйнувати Керченський міст, тим самим позбавивши сталої логістики ворожий контингент, що діє в Криму та Севастополі. Ну а далі системно та методично тими самими ракетами “розбирати” усі ворожі військові об’єкти та інфраструктурні об’єкти на території Криму, позбавивши можливості ворога чинити спротив”, — розповів Владислав Селезньов.

Друга складова — винищувачі F-16 і ракети, які мають йти в комплекті з ними. За словами Владислава Селезньова, вони можуть кратно посилити наші можливості прикриття неба над Україною, тобто посилити систему протиповітряної оборони. А також забезпечити ефективне виконання бойових завдань української армії як на суходолі, так і над акваторією Чорного та Азовського моря.

“Ми всі добре знаємо про ракети “Гарпун”. Так от основна їх місія — знаходитися під крилами тих самих винищувачів F-16. Звідти ракети мають цілити по ворожих кораблях. Це дві ключові опції, які мали б докорінно змінити ситуацію на полі бою. Хоча зараз чимало українських військовослужбовців, які безпосередньо перебувають у вирі подій, починають згадувати про третю — особовий склад. Навчений, підготовлений, всебічно забезпечений”, — розповів Владислав Селезньов.

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Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про "шалені успіхи" українських військових на Кримському напрямку.

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