"Це дріб'язок, копійки, піар": як відреагували українці на тисячу від президента за щеплення

"Це дріб'язок, копійки, піар": як відреагували українці на тисячу від президента за щеплення

Депозит можна витратити на спорт, туризм чи культурну сферу.

Тисячу від президента за щеплення отримають усі, хто зробив дві ін'єкції від "ковіду". Але це не будуть живі гроші, а депозит на спорт, культуру і туризм. В Офісі президента кажуть, що таким чином підтримують бізнес, який найбільше постраждав від карантинних обмежень і намагаються збільшити кількість користувачів додатку "Дія".

Про те, чи може це підштовхнути до вакцинації тих, хто вагається - 16 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у чергах до пунктів вакцинації за щепленням сьогодні тільки і розмов про тисячу. Тут вже і розподілили, на що б пішла тисяча - на гречку і дорогу олію. Але в Офісі президента одразу окреслили - готівку ніхто не отримає. Депозит можна витратити на спорт, туризм чи культурну сферу.

Українці говорять:

До спортзали вже пізно ходити, а фільми я всі перебачила в своєму житті;

На що? На спортзал, кінотеатр чи музей? Хто в них ходить? Уявіть в краєзнавчий музей наш (у м. Рівне - Ред.), це ж можна 2 роки ходити на тисячу гривень - да, там можна заблукати на тисячу гривень;

Що таке тисяча гривень? Це дріб'язок, копійки, піар.

Інтернет теж відгукнувся гумором про тисячу гривень, особливо про те, куди їх можна витратити.

Однак в Офісі президента не поділяють веселощів. Кажуть, сфери, які запропоновані найбільше постраждали від карантинних обмежень.

"Це підтримка бізнесу, не пряма, а опосередкована. Люди самі знайдуть, куди віднести тисячу", - наголошують там.

На підтримку бізнесу виділять 6 мільярдів. Однак якщо їх поділити на тисячу гривень, то вистачить лише на 6 мільйонів українців. А зараз вже щеплено однією дозою майже 12 мільйонів.

Слід зазначити, що фінансове заохочення щепитися - не нова ідея у світі. До неї зверталися такі країни як США, Сербія, Греція, Гонконг. Однак, чи мотивує це людей щеплюватися, ніхто так не з'ясував.

Ґрунтовних досліджень, чи діє метод пряника у питаннях вакцинації, ніхто в світі не проводив. Однак у Швеції проводили опитування серед 8 тисяч нещеплених респондентів. І в групі, де пропонували грошову винагороду, всього на 4% було більше охочих щепитися, ніж там де гроші не пропонували. Але загалом опитані не були проти вакцинації. А дослідники відмічають, що грошова винагорода серед переконаних антивакцинаторів може посилити протестні настрої, бо пропозиція оплатити вакцинацію може бути сприйнята як підтвердження ризиків.

Однак майже усі країни міркують над одним - як до вакцинації максимально залучити групу ризику, а це старші люди. Усі європейські країни вакцинальну кампанію розпочинали з категорії 60 +. І коли охоплювали понад 60% переходили на інші категорії.

Тисяча від Зеленського: чи може такий хід збільшити кількість охочих вакцинуватися

В Україні однією дозою щеплено 33% населення віком 60 +. Двома дозами 24%. Водночас з майже 78 тисяч українців , як померли від "ковіду" за час пандемії - 82%, це пацієнти, яким було за 60.

Програма стартує з 19 грудня. В Офісі президента до цього часу обіцяють оприлюднити додаткові роз'яснення, щоб усі вакциновані могли скористатися депозитом у тисячу гривень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, що у Маріуполі люди старше 70 років, які вже зробили повний курс вакцинації, отримають продуктові кошики.

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