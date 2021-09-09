"Це дурний збіг обставин": як виправдовуються батьки, які відлупцювали свою дитину під Одесою

"Це дурний збіг обставин": як виправдовуються батьки, які відлупцювали свою дитину під Одесою

Поліція провела профілактичну бесіду з батьками та виписала адмінпротокол.

До Мережі потрапило відео, як вітчим лупцює пасинка, якому немає ще й двох років. Мати спокійно спостерігає за цим, а потім ще й сама додає стусанів. Сімейну сцену зафільмували камери спостереження будинку, і сусіди виклали кадри на широкий загал.

Про це йдеться у випуску новин ТСН.

Побачене спричинило обурення у соцмережах

Те, що на відео, не момент виховання - це справжня жорстокість. Шкода малюка

Беззахисну дитину з такою ненавистю та силою... Що мати, що батько...

Я на 99% впевнена: це не поодинокий випадок. На зауваження батько кричав, що він сам розбереться, як йому сина виховувати.

Поліція вже знайшла родину.

"Синців на дитині не було, дитина спокійна, весела", - запевнила Оксана Сороката, керівниця служби у справах дітей Таїровської селищної ради.

Фахівці служби звітують: в родині вже побували, шукали сліди побоїв, і не виявили. Родина благополучна, умови життя малюка - нормальні.

"Родина була шокована. Родина не очікувала такого резонансу. Для них було незрозуміло, чому так суспільство відреагувало. Батьки запевняють, що це було один єдиний раз", - додала Сороката.

Нема синців – втім, може бути психологічна травма. Психологи кажуть: невідомо, як таке виховання вплине на розвиток дитини.

"Така дитина може бути травмована психологічно, вона може замикатися, часто плакати. Це є фізичне насилля над дитиною, дитина ще маленька, вона не може відповісти дорослому", - вважає Ольга Максимова, психологиня.

Співмешканець матері пояснює: бив начебто тому, що злякався за дитину. Хлопчик біг у бік проїджої частини, і міг потрапити під колеса.

"Звичайна побутова, для когось звичайна, для когось незвичайна, скажімо так. Ми зрозуміли свою помилку. Це дурний збіг обставин. Мати плаче, я теж почуваюся, як не знаю хто. Ми не те, щоб радіємо цьому", - каже Денис, вітчим дитини.

"Це були не перші таки стусанки до дитини. Це для них було якось нормально: ну, нічого, там, дав по попі – я нічого страшного не зробив", - додала Ольга Максимова, психологиня КУ "Центр надання соціальних послуг".

Найгірше якраз те, що нічого особливого у своїх діях дорослі не вбачают, каже правозахисниця Зоя Мельник.

"В Україні дитина - такий же рівноправний громадянин, як і інші люди. Це можна кваліфікувати як домашнє насильство", - зазначила Зоя Мельник, голова громадської організації "Захист прав дітей".

"Домашнє насильство" - саме так поліція кваліфікувала дії дорослих. З ними провели профілактичну бесіду та виписали адмінпротокол. За побитят малюка їм загрожує штраф.

Новини України: в Одесі вітчим відлупцював пасинка, якому немає двох років

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