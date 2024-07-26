"Це дуже боляче": мати захисника понад два роки намагається повернути тіло загиблого сина

В Україні є родини, які чекають на повернення тіл своїх рідних з полю бою вже понад два роки. Свою історію пошуків сина та намагань достойно поховати його розповіла в коментарі для ТСН.ua мати 30-річного Іллі Чернілевського Ольга Чернілевська.

За її словами, її син воював та загинув на одному з найгарячіших напрямків фронту – Авдіївському.

"Два роки тому, 7 травня, на позиції, де перебував мій син, о шостій ранку почалася ворожа атака, -розповідає Ольга Чернілевська. - Як мені розповіли ті побратими сина, які вижили, ворог гатив по ним всім, що було – фосфорними бомбами, "Градами", танками. Як мені розповіли, ми навіть не уявляємо, які бої там були. Мій син загинув, але тіло досі (станом на липень 2024 року – Ред.) не евакуйовано. Були свідки того, що син загинув. Спочатку він рахувався як безвісті зниклим, але пізніше суд визнав його загиблим. Тіло сина досі на тій території. Спочатку туди не можно було дістатись через важкі бої, я це розумію, зараз та частина території окупована. Знаю, що час від часу обміни тілами проводяться…"

За словами Ольги Чернілевської, у неї немає впевненості в тому, що від українських військових був запит до ворожої сторони на повернення тіла Іллі.

"Ми хочемо гідно поховати сина. Це дуже боляче і це питання №1 для мене. Не знаю, як цього добитись. Від волонтерів знаю, що окупанти поскидали тіла загиблих у братську могилу, є координати, це неподалік позицій. Але запиту від держави на повернення тіла немає", - з болем в голосі розповідає Ольга Чернілевська.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополеними ( ця організація також володіє інформацією щодо повернення тіл полеглих захисників – Ред.) нам повідомили, що пані Ользі слід звернутись до них.

"Треба звернутись до нашої гарячої лінії, записатись на прийом. Наші фахівці проконсультують щодо алгоритму дій покроково. Якщо немає можливості прийти, то є телефонна консультація. Можно записатись на телефонну консультацію", - повідомив ТСН.ua представник Коордштабу Петро Яценко.

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