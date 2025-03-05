"Це дуже несправедливо": 23-річний військовий розповів про нові контракти для молоді

Іван Пелих розповів, як ставиться до контрактів для молоді. Він наголосив, що це несправедливо щодо ставлення до інших воїнів.

Син відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха Іван, який від 2022 року захищає Україну, розповів, як він поставився до нових контрактів для молоді. Він зазначив, що це несправедливо щодо тих, хто добровільно пішов на фронт.

Про це він розповів в інтерв'ю ведучій Марічці Падалко.

Іван Пелих зазначив, що це несправедливо щодо ставлення до інших добровольців, хоча він усвідомлює, що армії потрібні люди.

"Мені дивно, коли війна сприймається як бізнес та можливість заробити. Бо ми або всі це робимо, або нас як країни та нації не буде існувати", — сказав Іван Пелих.

Він зазначив, що молодь 2022 року йшла на фронт за ідею.

Повну версію інтерв'ю дивіться за посиланням.

Нагадаємо, в Україні запустили контракт для 18–24-річних добровольців.

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