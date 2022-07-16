"Це дуже складне завдання": у ГТС розповіли, чи вистачить Україні газу на зиму

Український уряд і "Нафтогаз" дуже активно працюють над створенням запасів газу, щоб пройти цю зиму без проблем. Проте це дуже складне завдання, коли в країні триває війна.

На сьогодні триває робота над можливістю імпорту газу з Туреччини, Греції, де є скраплений та азербайджанський газ.

Про це ТСН.ua розповів гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Хотів би нагадати, що у нас є власний видобуток – це близько 20 млрд куб м. Споживання до війни у нас було 30 млрд. Наразі воно дуже суттєво скоротилося. Крім того, уряд і "Нафтогаз" дуже активно працюють над створенням запасів газу. Підготовка до наступної зими контролюється прем’єром, постійно тривають наради", – поінформував Макогон.

Він також зауважив, що є певний план дій та імпорт газу вже розпочався.

"Ми як "Оператор ГТС" зробили свою домашню роботу. За минулий рік ми подвоїли можливості для імпорту з Польщі, Словаччини, Угорщини. Працюємо над можливістю імпорту з Туреччини, Греції, де є скраплений та азербайджанський газ. Тому всі працюють над тим, щоб Україна пройшла цю зиму без проблем. Але ми розуміємо, що коли в країні триває війна, це дуже складне завдання", – зауважив гендиректор "Оператора ГТС України".

Нагадаємо, експерт з питань енергетики в Україні, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар заявив, що Україні та країнам ЄС не треба сподіватися на комфортне проходження зими.

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