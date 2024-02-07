"Це дуже страшно": окупанти у готелі на Харківщині вбили 2-місячне немовля, подробиці трагедії (фото, відео)

Мати дитини дивом вижила.
Російська терористична армія ударила двома ракетами С-300 по готелю у Золочеві на Харківщині. Тут під завалами загинув двомісячний хлопчик. Мати загиблого немовляти дивом вижила.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.
Окупанти двома ракетами вдарили по готелю у Золочеві на Харківщині. Тут загинуло 2-місячне немовля, яке з мамою приїхало з Харкова до Золочева, тут родина оселилась у місцевого готелі.
"Я бачив цю вбиту дитинку, це дуже страшно", - каже очевидець.
Селищний голова згадує перші хвилини після атаки. Надзвичайникам вдалось врятувати трьох жінок. Серед них і мати загиблої дитини. Вона нині у лікарні.
"Уявіть собі С-300 попала в готель. І друга тут же - буквально 10 метрів від удару. Усі три сім’ї були розміщені на 3 поверсі", - каже селищний голова Золочева Віктор Коваленко.
Готель перетворився на купу будівельного сміття. Серед скла та цеглин - дитяче автокрісло, одяг, особисті речі. Власник готелю Анатолій Тільнов тієї ночі не спав та бачив удар на власні очі. Скільки грошей треба на відбудову - навіть боїться рахувати.
Вибуховою хвилею також пошкодило автівки, крамниці, аптеки та людські хати. Волонтери одразу ж приїхали на допомогу - допомагають крити дахи.
Росіяни атакували селище ракетами С-300, повідомили у поліції. Уламки правоохоронці зібрали одразу ж після удару. Через удар по цивільному об’єкту відкрили кримінальну справу - стаття порушення законів та звичаїв ведення війни.
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Нагадаємо, окупаційні війська Росії рано вранці 7 лютого завдали удару по Харкову ракетами С-300 – зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Легкі ушкодження отримала 52-річна жінка.
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