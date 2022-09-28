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Це дуже сумні цифри: експерт припустив, скільки людей може загинути у разі ядерного удару РФ по Україні

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Це дуже сумні цифри: експерт припустив, скільки людей може загинути у разі ядерного удару РФ по Україні

Фото: pixabay.com

Жертв від ядерного тактичного удару Росії може бути стільки ж, як у знищеному Маріуполі.

Додамо, за різними оцінками, в Маріуполі загинули від 20 до 50 тисяч місцевих мешканців. 

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua експерт Defense Express Іван Киричевський. 

"Є дуже сумне порівняння, що рівень жертв у Маріуполі відповідає застосуванню потенційного ядерного удару РФ. Це якби по місту застосували тактичну ядерну бомбу потужністю в 100 кілотонн або навіть 10 таких бомб. З одного боку, це дуже сумне порівняння масштабу жертв. З іншого боку, навіть якщо росіяни сильно захочуть, вони не зможуть досягти того рівня жертв - на сотні чи тисячі загиблих", - зауважив він.

Нагадаємо, є інформація про розміщення ядерної зброї РФ в Калінінградській області та в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про Феодосію-13 – відповідний об’єкт розташований між Феодосією і Судаком. Водночас на території Білорусі зброї масового ураження поки немає.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4142
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