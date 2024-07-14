“Це два різних світи!”: військовий різко висловився про речі, які тригерять у цивільному житті

Ігор Олійник пояснив, що цивільне і військове життя — це два різні світи.
Життя на фронті та цивільне життя в Україні — це два різні світи. Це просто небо і земля, і це дуже відчувається, коли повертаєшся.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA розповів військовий Ігор Олійник.
“Це дуже помітно було вже після лікарні, в період реабілітації. Дуже відчувається. Тому що це абсолютно два різних світи. Власно кажучи, чому інструктори в реабілітаційних центрах кажуть, що вам потрібно забути своє минуле життя. Тому що це інший світ, типу все, до побачення, його не буде. З’їздити до рідних або десь з кимось прогулятись зі своїх друзів із цивільного життя — це буде для вас найбільше задоволення після того, як ви зрозумієте реалії військового життя. Це просто небо і земля, і це дуже відчувається, коли повертаєшся. Є речі, які тригерять”, — каже військовий.
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