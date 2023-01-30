"Це фактично металобрухт": експерт назвав кількість танків у Росії

Скільки танків Росія все ще має на озброєнні.

Експерти та аналітики вже неодноразово наголошували, що Росія відчуває дефіцит зброї та військової техніки, зокрема танків. Військове керівництво РФ розпочало розконсервацію танків радянського зразку через значні втрати на війні проти України.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у інтерв’ю ТСН.ua розповів, яка нині у Росії ситуація з танками для наступу до оборони, і як Кремль боротиметься з дефіцитом.

Так, він зазначив, що на початок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на озброєнні її армії, за різними оцінками, було від 3300 до 3500 одиниць важкої бронетехніки різної модифікації. Наймасовішим є модернізований танк Т-72Б3.

"Варто говорити, що загалом на озброєнні окупантів є приблизно 600 одиниць Т-72 старих версій, Т-72Б3 – 1800 одиниць і приблизно 360-400 одиниць Т-80, новітніх танків Т-90 – до 400 одиниць. Враховуючи те, що загальна кількість знищеної бронетехніки, зокрема танків, це близько 60%, то наразі стоїть питання розконсервації старої техніки", - розповів він.

Дмитро Снєгирьов говорить, що загальна кількість техніки, саме танків, які перебувають на зберіганні, за різними оцінками, становить від 15 до 20 тисяч, з урахуванням старих танків, модифікації Т-52, Т-62 і Т-64 – їхня кількість становить приблизно 2,5 тисячі кожного найменування.

"Тобто можемо говорити про те, що загальна чисельність бронетехніки РФ – приблизно 15 тисяч. Але це паперові дані. Умови зберігання – це фактично металобрухт. Якщо 20% від цієї кількості буде здатна виконувати бойові завдання, то це у кращому випадку. Ми можемо говорити про те, що Російська Федерація вже певним чином відчуває значний дефіцит важкої бронетехніки. Станом на 2022 рік до складу Збройних сил Росії було введено нові БМП – це БМП-3, БМП-2, це приблизно до 300 одиниць. Аналогічна ситуація щодо можливості випуску новітніх БТР, зокрема, нових моделей 82-А, 82-АМ – приблизно до 300 одиниць", - резюмував військовий експерт.

Він також зазначив, що Росія відчуває значний дефіцит на полі бою.

Нагадаємо, за даними Генштаби, українські військові знищили понад 3000 російських танків.

У ЗСУ також розповіли, що російські війська встановлюють надувні гумові танки на своїх позиціях в Україні, щоб українські військові завдавали ударів по хибних цілях. Окрім того, надувні танки – це ще один метод введення в оману противника, який створює ілюзію посилення якогось окремого напрямку та неправдиві дані про кількість озброєння та військової техніки.

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