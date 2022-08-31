"Це фантастично програшний сценарій": Подоляк детально пояснив неможливість переговорів з Росією

На сьогодні переговори з Росією були б надзвичайно програшними для України, адже вони були б ультимативними з боку РФ. Її ціль – захопити більше територій та знищити українську державність.

Щоб Україна пішла на переговори, "Росія має втратити певну кількість своїх "зубів", якими вона постійно атакує ті чи інші країни".

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю проєкту "Розмови про важливе".

"Чому переговори сьогодні в такій конфігурації, в якій ми знаходимося, принципово неможливі? Тому що це будуть ультимативні переговори з боку Російської Федерації. Тобто вона захоче зафіксувати нинішній статус-кво – територіальний, перш за все. Захоче отримати збільшену частку окупованих територій і буде принципово вважати себе країною, яка перемогла не тільки Україну, але й консолідоване західне співтовариство, яке сьогодні є партнером України в цій війні. Це дуже і дуже небезпечно для нас", – зазначив радник голови ОП.

Він також пояснив, у чому суть небезпеки таких переговорів для України.

"Ми втратимо території, які належать до промислової і сільськогосподарської основної зони України, яка дає нам велику частку валового внутрішнього продукту. Тобто ми не будемо мати грошей, ми не зможемо заробляти гроші у своїй державі. Друге – ми не зможемо повернути людей. А у нас сьогодні 12 мільйонів внутрішніх переселенців. Вони не захочуть повертатися у центральну і східну Україну. А навіщо повертатися, якщо знову в будь-який момент може розв’язатися війна. Це, до речі, третє", – пояснив Подоляк.

Що буде в разі "Мінська-3"

Він зауважив, що Росія на сьогодні офіційно заявляє, що ключова її ціль у війні проти України – не якась демілітаризація, денацифікація та інші "пропагандистські забаганки".

"Ціль – знищити українську державність як таку. Отримати тут маріонетковий уряд. Тобто Україна має просто тримати бренд Україна, але бути щиро проросійською державою. Тому якщо вони отримають оцю лінію розмежування "Мінськ-3", то через певний час обов’язково буде інша війна. Тому що треба буде далі проходити до Києва включно. Тому це неможливо", – зазначив радник керівника ОП.

У цьому контексті він зауважив, що в разі появи сірої зони в Україні західні країни поступово відмовлятимуться від економічної підтримки держави, "бо тут буде руїна і ми будемо потребувати дуже багато грошей на це".

"І, нарешті, п’яте. Європа буде вважати, що вона програла. Підсвідомо. Проросійські мережі підтримуватимуть цю ідею "ми ж програли, давайте вже якось там з Росією домовлятися про щось. Давайте вже про цю Україну забудемо" і таке інше. Для нас це фантастично програшний сценарій – будь-які переговори сьогодні", – наголосив Подоляк.

"Повірте мені, що президент чітко говорить, що жодної можливості для Росії сьогодні посадити Україну за стіл переговорів, вислухати якісь забаганки Росії - не існує", – додав він.

За яких умов Україна погодиться говорити з РФ

Водночас посадовець зауважив, що будь-яка війна закінчується переговорами, "але це питання не сьогоднішнього часу, і ми готові говорити тільки на своїх умовах". Окрім того, задля цього "треба остаточно зламати Росію психологічно".

"Тобто вони мають зрозуміти, що в них немає жодного військового рішення проблеми з Україною. І Росія має бути психологічно зламана в іншому вимірі. Тобто вони в себе мають не повірити, а повірити в те, що вони програють. Треба витратити ще певний час на те, щоб це довести до росіян. Росія має втратити певну кількість своїх "зубів", якими вона постійно атакує ті чи інші країни. І коли вона піде до "стоматолога", тоді ми зможемо з нею розмовляти", – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проведення переговорів України з Росією на цей момент було б катастрофою для всього світу.

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