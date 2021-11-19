"Такого не має бути": Ляшко про відкриття першого анонімного пункту щеплень на Закарпатті і "ковідну амністію"

"Такого не має бути": Ляшко про відкриття першого анонімного пункту щеплень на Закарпатті і "ковідну амністію"

"Ковідна амністія" на медиків, які видали фейкову довідку, не поширюватиметься.

Інформація про перший пункт анонімної вакцинації проти COVID-19 на Закарпатті, де начебто люди з купленими сертифікатами можуть отримати щеплення, не відповідає дійсності. "Ковідна амністія" для тих, хто купив підроблений сертифікат, але передумав і хоче вакцинуватися, діятиме за іншим механізмом.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" 19 листопада розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Перше - на Закарпатті відкрився якийсь анонімний... це фейк. Ми розбираємося, що там відкрили на Закарпатті", - заявив Ляшко.

Голова МОЗ пояснив, що "ковідна амністія" може бути на двох напрямках, яле жодної анонімності не буде.

"Питання в чому: сьогодні, коли людина з підробленим сертифікатом звертається до сімейного лікаря і повідомляє про підроблений сертифікат, але вона хоче вакцинуватися, то сімейний лікар повинен повідомити поліцію. Далі в судовому порядку людину, яка свідомо повідомила, амністують через суд", - висловився очільник МОЗ.

Віктор Ляшко нагадав, що нещодавно було зареєстровано документ про посилення кримінальної відповідальності за підробку COVID- сертифікатів як тим, хто його підробив, так і тим, хто ним користується. Але додатково правками внесли пункт про "ковідну амністію", яка не передбачає звернення до суду.

"Вона (ковідна амінстія) одразу буде застосовуватися. Судову тяжбу скасують для тих, хто використовує підробку - так, для тих, хто підробляє - ні. Тому цей процес запускається. Те, що виникло на Закарпатті, ми перевіримо всю інформацію. Не має бути жодної анонімності. Ми хочемо бачити все, що відбувається, і вносити інформацію до системи охорони здоров'я", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявив, що для тих, хто купив сертифікат і хоче вакцинуватися, триває "підготовка до кримінального вчинку".

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