“Це фінансування тероризму”: очільник ДБР розповів подробиці “вугільної схеми” Медведчука

Загальний обсяг фінансування терористичної організації було заплановано на суму понад 3,5 млрд грн.

Схема постачання вугілля із території ОРДЛО, яку вигадав народний депутат від "ОПЗЖ" та кум президента Росії Віктор Медведчук, приносила прибутки терористам, які використовували ці кошти на придбання зброї, обладнання та пального.

Про це у четвер, 10 лютого, в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" розповів в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Очільник ДБР нагадав, що 2014 року під час опалювального сезону дуже гостро стояло питання про теплопостачання у домівки українців.

“Це питання було вирішено урядом, який був на той час. Це питання було вирішено особисто міністром палива та енергетики паном Проданом - було укладено договір на постачання вугілля з ПАР”, - зауважив він.

Однак, за його словами, в уже налагоджений процес втрутився нардеп від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, який запропонував організувати протиправну схему постачання вугілля з тимчасово окупованої території на підконтрольну територію України.

“Таким чином було розроблено план, який було погоджено з РФ, терористами та втілено його в життя”, - наголосив Олексій Сухачов.

Виконувач обов’язків директора ДБР розповів, що для реалізації цієї схеми було перереєстровано у Києві дві шахти, які раніше були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Після цього було створено рахунки, укладено контракт з Центренерго.

"Вугілля, яке добувалося, постачалось за допомогою залізничного транспорту на потужності Центренерго. Розрахунок Центренерго здійснював шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунки цих шахт. Далі, за допомогою окремих фінансових операцій, ділки отримували готівку. Вказана готівка доставлялась автомобільним транспортом територією України на територію ОРДЛО та із рук в руки передавалась представникам терористичних організацій. Я вважаю, що це є фінансування тероризму”, - заявив Сухачов.

За його словами, жоден шахтар не отримав жодної копійки до своєї кишені із цих коштів.

“Вони були спрямовані на придбання зброї, продуктів харчування, обладнання, пального для проведення збройних операцій проти України”, - наголосив очільник ДБР.

За інформацією слідства, загальний обсяг фінансування терористичної організації був запланований на понад 3,5 млрд грн, але був реалізований лише на 205 млн грн.

Олексій Суханов також нагадав, що підозру у так званій "вугільній справі" пред’явлено чотирьом особам на чолі з Медведчуком та Порошенком та анонсував появу нових підозрюваних. “Хочу повідомити українців, що незабаром ви почуєте нові імена та прізвища", - зазначив він.

Як відомо, у справі про так звану "вугільну держзраду" проходять народний депутат, голова політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, народний депутат від “ЄС”, експрезидент Петро Порошенко, бізнесмен Сергій Кузяра та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

Очільник ДБР розповів про незаконну схему постачання вугілля у 2014-му

Нагадаємо, у ДБР не виключають одночасний допит п’ятого президента Петра Порошенка та нардепа Віктора Медведчука у справі про так звану "вугільну держзраду".

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