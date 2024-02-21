Це фото розірвало Мережу: про що український воїн “закричав” на весь світ

Українські воїни не витримали і зробили неочікуване звернення до західних партнерів. На Донеччині під постійним вогнем ворога, тримаючи оборону міста неподалік Бахмута, вони наважилися донести всю правду до українців та людей по всьому світу.

Чого вимагають бійці, хто з воїнів наважився звернутись до світу та чи отримали відповідь, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Звернення військового

18 лютого Мережа “вибухнула” від допису, який залишив український боєць із позивним “Східний”. Він боронить України на передовій, тож точно знає настрої наших героїв та те, що їм потрібно у першу чергу. Схоже, боєць вирішив не гаяти часу і звернутись до партнерів України просто з міста Часів Яр, яке розташоване неподалік від тимчасово окупованого Бахмута.

#ChasivYar, Donetsk oblast, Ukraine



We are not asking too much. We just need an artillery shells and aviation. Rest we do ourselves.



Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/Gy18WiktRS — східний (@samotniyskhid) February 18, 2024

“Часів Яр , Донецька область, Україна

Ми не просимо занадто багато. Потрібні лише артилерія та авіація. Все інше робимо самі.

Ваші Збройні сили України”.

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Цей заклик, стислий, але дуже чесний та відвертий, вмить розлетівся Мережею. Його репостили в українських та західних ЗМІ, а також опублікували на сторінці United24. Допис “Східного” та інших медіа разом зібрали уже тисячі реакцій в різних соцмережах. Відреагував та попросив поширити цей важливий допис український військор Юрій Бутусов, який також розкрив ім’я бійця, що наважився заявити про потреби армії на весь світ.



“Український військовий Артем Карякін з позивним “Східний”, який народився та до 2021 року жив і партизанив у окупованому з 2014 росіянами місті Кадіївка (Стаханов) Луганської області, опублікував у X резонансний твіт з фото на фоні англомовного напису на стіні однієї з будівель в м.Часів Яр, Бахмутського району Донецької області. Напис, вочевидь, адресовано західним партнерам України (США та іншим країнам НАТО) і перекладається як: “Ми не просимо занадто багато. Нам потрібні лише артилерійські снаряди та авіація. Все інше ми робимо самі. Збройні сили України”, — написав Бутусов.

Що відомо про бійця з позивним “Східний”

Артем Карякін, він же “Східний” — персона непересічна. Народився герой в Луганській області і навіть зустрів там російську окупацію. Тоді ще хлопцем, він вірив, що Україна швидко звільнить окуповану Кадіївку, втім, як він сам каже, не склалося. Замість того, щоб виїхати з міста, Артем почав партизанити.

Український партизан створив собі аккаунт в X (Twitter) і працював під псевдо “Східний”. Там Артем спілкувався з однодумцями та публічно доводив, що українці на Донбасі досі чинять опір окупантам. Наприкінці 2021 року Артем виїхав в Україну з міркувань безпеки, але вже в 2022 став до лав ЗСУ.



У своїх соцмережах “Східний” продовжує публікувати відео та фото луганських колаборантів, інформацію про запуски ракет, снарядів та наслідки “прильотів”. Також пише про переміщення техніки росіян, оглядає певні місця на окупованих територіях, передає інформацію ЗСУ, а ще збирає гроші для українських військових.

Про що ще пишуть в Мережі

Розлетівся мережею і свіжий пост президента Латвії Едгарса Рінкевичса. Латвійський лідер запостив карикатуру, де замість снарядів Захід передає українським бійцям ящики з пустими балачками.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 20, 2024

“Так бачить нинішню підтримку України Заходом один із найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка. На жаль, він правий. Ми провалюємо Україну, ми провалюємо себе. Ми повинні діяти зараз”.

На жаль, у Мережі не всі такі. Попри те, що правда безумовно за Україною і це розуміють увесь цивілізований світ, і там знаходяться фріки, які заводять свою шарманку про “мир” та закликають припинити допомогу Україні. Одіозний бізнесмен, власник Тесли та популярної соцмережі Х Ілон Маск, де і має сторінку “Східний”, знову потрапив у скандал. Каже, Україна воює даремно, і лише втрачає життя своїх бійців.



It is time for a ceasefire and peace talks between Ukraine and Russia. Ukraine has lost this war and nothing will change that. Ukraine doesn't have enough men to win.



$60 billion for Ukraine won't change the facts. Russia is going to keep Crimea and parts of eastern Ukraine. https://t.co/ur9JRHCO8K — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) February 20, 2024

“Настав час для припинення вогню та мирних переговорів між Україною та Росією. Україна програла цю війну, і нічого цього не змінить. Україні не вистачає людей для перемоги”.

На це американський бізнесмен підтримав дописувача і заявив, що “питання лише в тому, скільки людей помре, перш ніж ця реальність буде прийнята”. На думку Маска, мирну угоду між Києвом і Москвою потрібно було укладати рік тому: “Відтоді тисячі хлопців загинули ні за що, а становище України з кожним днем ​​слабшає”.

Схоже, вже не для кого не секрет, що Маск все частіше розповсюджує чисту кремлівську пропаганду і, здається, робить це свідомо. Ну, не всі генії геніальні у всьому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ФОТО РОЗІРВАЛО МЕРЕЖУ! Український воїн “закричав” на весь світ! Дивитися до кінця!



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