“Це хороші новини”: Портников здивував, навіщо Росія вирішила знищити інфраструктуру України

Те, що в Росії вирішили повністю знищити інфраструктуру України говорить про те, що там розуміють, що не зможуть взяти збройний контроль над всією територією.

Про це розповів журналіст та політичний аналітик Віталій Портников на YouTube-каналі Борислава Берези.

“Як вони діяли від 2022 по 2023 рік? Говорилося про те, що вони не хотіли все знищувати. Сподівалися, що вони все це заберуть і не хотіли витрачати власних ресурсів на відновлення. Ну тепер вони вже не мають сподівання, що вони все заберуть. Але вони не хочуть все забрати — вони хочуть все знищити. Це інший підхід”, — каже Віталій Портников.

Нагадаємо, Віталій Портников назвав два сценарії, коли і як завершиться війна в Україні.

Читайте також: