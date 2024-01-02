“Це лише початок”: Жданов розповів, скільки ще ракет підготувала Росія та чи виснажила нашу ППО

Вранці 2 січня Росія завдала масованого удару по Україні. Ворог застосував майже весь свій арсенал — від “шахедів” до балістичних ракет. Фактично терористи повторили атаку 29 грудня. Втім, цього разу під ударом опинився Київ та Харків.

Куди цілились росіяни та скільки ракет вони підготували для ударів, як часто протиповітряна оборона може відбивати такі масштабні атаки та з якою метою Росія посилила обстріли українських міст, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Вдарили по цивільним

Вранці Росія застосувала майже весь свій арсенал, крім “Калібрів” та крилатих ракет типу Х-22, каже Олег Жданов. Це був комплексний удар. Фактично ворог повторив атаку, яка була 29 грудня.

“Вдарили по нам з вами, не по військовим. Тут головна мета РФ, щоб якомога більше страждало цивільне населення. Я думаю, що вони змінили тактику розповсюдження по всій країні на цілеспрямовано по столиці. Так вони намагаються досягнути найбільшої ефективності в плані створення соціальних настроїв. Щоб ми погодилися на мир за будь-яку ціну”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, Росії зараз вкрай необхідна оперативна пауза. Мабуть, у Кремлі вже є розуміння, що сьогодні-завтра треба буде зупиняти наступальні дії та переходити в оборону, каже Олег Жданов.

“І тут вони дуже бояться, що ми почнемо — від контратак до окремих контрнаступальних операцій оперативно-тактичного масштабу. Стартувала ж передвиборча кампанія, а Авдіївку до 1 січня не взяли. Фактично вона стартувала мовчки. Путін про війну мало згадував. А зараз ще в ході передвиборчої кампанії програти якийсь епізод війни Збройним силам України — це не те, що їм потрібно. Треба змусити або змусити припинити вогонь або отримати якусь перемогу”, — розповів Олег Жданов.

Путін хоче перемовин

Росіяни не мають можливості отримати перемогу, тому їм потрібно примушувати нас припинити вогонь, каже військовий експерт.

“Тимчасово, на перемовини... І військам треба дати відпочити, перегрупуватися, набратися сил. Тому цілеспрямовано столиця. З намаганням пробити систему ППО. Уявіть, якби хоча б половина цілей дісталася міста? Це було б криваве місиво. І Путін би спитав: “Ну що ви там? Я, як миротворець, готовий сісти за стіл переговорів. Ви готові? Ні? Тоді ще один наліт”, — розповів Олег Жданов.

Олег Жданов вважає, що такі масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто.

“Поки в них є запас більше тисячі ракет, вони накопичили різних типів.

Сьогодні Х-22 не приймали участь — це балістика, яку ми теж з великим трудом збиваємо. “Калібри” не приймали участь. Скоріше за все, вони їх притримують замість Х-101, Х-555, якщо ці закінчаться. Так що це лише початок”, — вважає Олег Жданов.

Ворог намагається виснажити ППО

За словами Олега Жданова, українська протиповітряна оборона здатна часто відбивати такі масовані атаки, але за однієї умови.

“У тих містах, де наша ППО є, здатна. Але якщо наші країни-партнери будуть своєчасно постачати нам ракети для цих ППО. Якщо ракети закінчаться, то ніяке ППО нас вже не врятує”, — каже Олег Жданов.

Росіяни раніше часто масовано атакували українські міста вночі, однак сьогодні ракети на Київ та Харків летіли близько восьмої ранку, коли на вулиці було ясно. Олег Жданов вважає, що ворог розтягує у часі наліт, щоб не давати ППО передихнути.

“У ракет і безпілотників різні характеристики. “Шахед” летить 180 кілометрів на годину, тому йому потрібно декілька годин, щоб долетіти. А ракета летить 850 кілометрів. Балістична ракета летить декілька хвилин. Якщо розкласти по часу, то це будуть такі ударні хвилі, які фактично змушують ППО або витрачати більше ракет і уходити на перезарядку. І тоді може з’явитися “вікно” в ППО. Я вважаю, що це абсолютно планована і розіграна як по нотах атака хвиля для перевантаження ППО з намаганням його пробити”, — каже Олег Жданов.

Наступна атака може бути вночі

Коли росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну залежить від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені, розподілені між аеродромами і готові до використання.

“Там тільки команда фахівців повинна внести координати цілей в головні частини ракет і все. Далі тільки технічна сторона — підвіс ракети і вихід на рубіж. Судячи з наших розвідданих, у них більше тисячі ракет кожного типу. Навіть якщо ми сьогодні відрахуємо дві масовані атаки 29 грудня і 2 січня, то це всього 100 з гаком ракет. Ще понад 800 у них є. І ви ще не забувайте, що десь 50-60 ракет на місяць вони випускають. А наступний наліт може бути наступної ночі”, — розповів Олег Жданов.

Яке місто наступним опиниться під масованим ударом неможливо прогнозувати. Сьогодні вранці ворожі крилаті ракети розліталися на захід та на північ, однак врешті повернулися і пішли на Київ, каже військовий експерт.

Нагадаємо, Головнокомандувача Збройних Сил Валерій Залужний повідомив, що атакував ворог, скільки і яких ракет збила ППО.

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