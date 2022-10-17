"Це мало бути їхнє перше дитя": історія подружжя, яке росіяни сьогодні зранку по-звірячому вбили дроном у центрі Києва

Стали відомі драматичні подробиці про подружжя, яке чекало на дитину та через атаку російських дронів на Київ трагічно загинуло.

Як повідомили ТСН.ua джерела в міській владі, на початку року цьому чоловіку та жінці виповнилося 34 роки. Дівчина була вагітна на 6-му місяці.

Як з'ясувалося, подружжя декілька років тому приїхало до Києва з Рівненської області. Чоловік працював в IT-сфері, його дружина мала педагогічну освіту, але працювала в маркеті однієї з великих мереж. Обидва були уродженцями одного з районів Рівненської області.

"Це були дуже позитивні молоді люди. Наприклад, дівчина в школі вчилася завжди на відмінно, потім здобула педагогічну освіту. Вони ходили до однієї школи, але зустрічатися почали роки через 2 після її закінчення. Розписалася вона з чоловіком, наскільки я знаю, не так і давно, близько двох років тому. Дитя, яке мало народитися - це їхнє перше дитя. Дуже важко розуміти, що всі вони загинули. Шок. Чоловік - теж дуже позитивний, врівноважений, привітний. В житті вони добивалися всього самі", - розповіла нам мешканка села, де проживають батьки загиблої дівчини.

Як ми з'ясували, останній загальнодоступний допис на своїй сторінці дівчина почала зі слів : "Ніхто з нас не знає, що буде далі".

Нагадаємо, як повідомили ТСН.ua джерела в поліції Києва, тіла подружжя внаслідок російської атаки на житловий будинок дуже сильно обгоріли.

Удар по житловому будинку в центрі Києва

У понеділок зранку, 17 жовтня, війська РФ іранським дроном-камікадзе обстріляли житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Після цього приміщення обвалилося. На місці трагедії загинули четверо людей.

Через російський обстріл 16 сімей втратили свої квартири, зруйнований будинок не підлягає відновленню.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран у причетності до масових вбивств українців.

Також у посольстві США в Україні засудили атаку Києва іранськими безпілотниками та назвали дії режиму Путіна ганебними.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до представництва Ірану в Організації Об'єднаних Націй із запитанням, чому уряд країни вбиває мирних жителів у Києві і як із цим миритися.

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