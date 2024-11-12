“Це мене і врятувало”: військовий, який пережив 830 днів полону, розповів зворушливу історію кохання

Комусь на війні і в полоні допомогала віра в Бога, а мені допомогала віра в моє кохання.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів військовий строкової служби 12-ї бригади оперативного призначення НГУ, захисник Маріуполя Сергій Можаровський.

Він поділився зворушливою історію свого кохання:

“Ми познайомилися у 2018 році. За півроку почали разом жити. На момент, коли я йшов на строкову службу, ми жили разом майже два роки. Я пропозицію зробив 24 грудня, а потім у травні пішов служити. Ми подумали одразу не розписуватись, відслужу рік спочатку. Думали, повернуся, зіграємо весілля. Ну а потім усі ці події: Маріуполь, війна, потім полон. Завжди, навіть на війні, у мене завжди була фотографія з собою. Я пообіцяв і повернуся. І в мене весь час була думка там, коли ми на позиціях були, коли бій приймали. Думав: “Сірий, коротше, здохнути взагалі не варіант, треба триматися”. Це мене і врятувало”.

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