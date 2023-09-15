"Це могла бути дорога в один кінець": як відбувалася легендарна спецоперація з повернення "вишок Бойка"

Українські літаки, озброєні британськими ракетами, проривають проти-повітряну оборону противника у Криму: згорів великий десантний корабель "Мінськ", а десь за ним тихенько тліє новий російський підводний човен "Ростов на Дону".

Як українським воїнам це вдається, розповів кореспондент ТСН Олександр Загородний.

Це Пейн, один з командирів втаємниченого, але вже знаменитого спецпідрозділу "Артан". Це ГУР, Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Днями вони тихо підпливли і відібрали у ворога бурові платформи у Чорному морі, їх більше знають як "вишки Бойка".

Боєць з позивним "Пейн" / Фото: ТСН

Саме там було захоплена радіолокаційна станція "Нєва", яка стежила і попереджала про наближення до Криму українських літаків, можливо і ракет. Характеристики цієї техніки вже вивчають.

За словами бійця, довелося пересуватися на резиновому човні, адже він більш маневрений, його менше видно повітряному засобу і крім того, коли багато човнів маленьких, і один тоне, то можна підійти і всіх врятувати. Кажуть, чудово розуміли, що завдання може виявитися дорогою в один кінець.

Бійці ГУР на резиновому човні / Фото: ТСН

"Звісно, будь-яке завдання нашої структури може стати дорогою в один кінець. Не боїться тільки дурень або небіжчик", - каже Пейн.

Визначальний момент усієї спецоперації — іскри на вершині бурової платформи "Таврида". Це спецпризначенці ГУР спилюють антену радіолокаційної станції ворога. Ще мить – і все, він "сліпне", на півострів уже більше не надходить сигнал з данними про переміщення наших військових навколо Зміїного і далі, аж до Одеси.

Спецпризначенці ГУР спилюють антену радіолокаційної станції ворога / Фото: ТСН

"Обмежили їм дуже сильно їхні дії в акваторії Чорного моря, а саме в акваторії острова Зміїний. Ми дуже їх відсунули до берегів Криму.... у Чорному морі вони вже дуже сильно втрачають свій вплив", - каже військовий.

Вперше бійці ГУР розповідають про бій їхніх гумових човників з ворожим літаком умовно п'ятого покоління. Шалена швидкість, керовані ракети з сучасним лазерним наведенням, бомби, зрештою 30 міліметрова гармата. І бійці з автоматами та кулеметами та переносним ракетним комплексом.

"По наших бійцях почав відпрацьовувати літак... трохи побило човен, не сильно. Один такий снаряд міг з легкістю потопити нас", - каже боєць.

Операція біля "вишок Бойка" / Фото: ТСН

Які шанси були у ворожого пілота знищити українські катери? Практично стовідсоткові, припускає ГУРівець. А які шанси з хиткого човна поцілити в літак, який літає навколо на шаленій швидкості? Один на мільйон.

"У нас дуже професійний оператор ПЗРК. Був один постріл і зразу поцілили. Там було попадання в хвостову частину и спочатку бачили білий дим, потім чорний і все, він пішов", - розповідає боєць.

Такі на перший погляд ненадійні гумові човни врятували наших бійців. Ворожі ракети, які випустив пілот, так і не змогли розпізнати, а відтак і захопити таку малопомітну ціль без теплового випромінювання. Бачите, ось вони падають зовсім поряд. Але під час цього бою один боєць ГУР несподівано також опиняється за бортом.

"Він стріляв і не почув команду, що зараз буде маневр. Він грубо кажучи звалився, випав за борт", - каже Пейн.

Зупинитися, забрати бійця не можна, в нерухому ціль ворожий пілот вже точно попаде, до того ж, з боку Криму на місце сутички летять інші ворожі літаки. Катери продовжують маневрувати, відходити ближче до українського берега. А що ж боєць? Він просто поплив у бік своїх – у нього був компас. Раціонально використувував воду, мав близько 3 літрів з собою і беріг сили. Пейн зауважує – нічого дивного, усі їхні бійці проходять підготовку, особливо психологічну.

"Він розповідав, що дуже втомився, мовляв, буде як буде. Він заснув і каже: "Прокидаюся від того, що по мені щось ходить, а на ньому чайки сидять, просто сидять чайки. Він так плив-плив на характері, а потім ми його забрали", - пригадує боєць.

Унікальні кадри спецоперації на "вишках Бойка" / Фото: ГУР Міноборони

Ще трохи і Крим повернемо, переконує командир на псевдо Пейн. Принаймні у північно-західну частину Чорного моря росіяни на своїх військових великих кораблях уже не запливають. Бояться українських Збройних сил, в яких і власного флоту нібито нема.

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Нагадаємо, у ГУР МО 11 вересня повідомили про повернення контролю над так званими “вишками Бойка”, які перебували в окупації від 2015 року. Це важливо також з військової точки зору, оскільки окупанти використовували газовидобувні платформи для військових цілей.

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