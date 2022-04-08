"Це може бути підготовкою до великого наступу на Донбас": експерт назвав причини ракетного удару по Краматорську

"Це може бути підготовкою до великого наступу на Донбас": експерт назвав причини ракетного удару по Краматорську

Окупанти вже вистріляли значну частину "Калібрів", "Іскандерів" і масово використовують ракети повітряного базування.

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що обстріл залізничного вокзалу Краматорська може бути підготовкою до великого наступу на Донбасі, який вони ніяк не можуть розпочати.

Також читайте Ракетний удар по вокзалу Краматорська: у місті починається екстрена евакуація населення автотранспортом

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

По-перше, експерт звертає увагу на перші повідомлення в російських Telegram-каналах одразу після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, де вказувалося, що його нанесли "ДНР" для знищення українських сил.

"Потім вони очевидно побачили, що промахнулися, тому почали видаляти ці повідомлення. І замість цього пішла масова дезінформація, що це начебто ВСУ нанесли удар, бо буцімто у росіян немає таких ракет. Насправді ракети є. Існує маса відео та фото, що вони перекидалися і в Білорусь, і були помічені в Київській та Чернігівській областях", - каже Михайло Самусь.

За його словами, вони вже вистріляли значну частину "Калібрів", "Іскандерів" і масово використовують ракети повітряного базування. Тому росіяни і почали повертатися на "Точку-У", яку зняли десь в районі 2016-2019 рр., а в деяких ракетних бригадах – навіть у 2020-20211 рр. "Тобто, вони лише щойно їх знімали. Це не те, що вони там десь валялися на складах 30 років. Це ракети, які щойно знімалися з озброєння. Тому очевидно, що нікуди далеко вони не ставилися, вони там можливо в тих же бригадах і знаходилися" – уточнює експерт.

По-друге, у четвер, 7 квітня, ворог вже наносив удари по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Донецькій залізниці. А ще кілька днів раніше росіяни поцілили по школі в Краматорську.

По-третє, у ранковому зведенні за 8 квітня, Міноборони Росії відрапортувало про нанесення ракетних ударів по залізничним вузлам Слов’янськ, Покровськ та Барвінкове. Краматорськ не називався, бо він був пізніше. Але удари наносилися по залізничним вузлам з метою ураження військ ЗСУ, які прибувають на східний фронт.

По-четверте, це може бути підготовкою до великого наступу на Донбасі, який вони ніяк не можуть розпочати. Бо, очевидно, що у них проблеми з відновленням боєздатності. Тому вони намагаються максимально відтягнути її початок і завдати нам шкоди ще не починаючи операцію. Тобто, йде розвідка боєм і ракетно-артилерійська підготовка до наступу.

Тому, вони зараз масово пригнали ці "Точки-У" на Донбас для підготовки і проведення цієї операції, яка по глибині буде постійно десь 100-150 км. Тобто, вони будуть запускати свої щупальця і використовувати "Точки-У". Це очевидно. І вони їх вже почали використовувати, щоб завадити Україні провести посилення своїх угруповань, підвезти резерви. Не лише ж росіяни готують свою операцію.

"Все може бути ще більш по-тупому, як завжди у росіян. Можливо у них була інформація, що, наприклад, у Краматорськ прибуває якийсь потяг з технікою і українськими військами. І вони наносили удар. Але. І тут я хочу особливо підкреслити в чому проблема для росіян. У порівнянні з "Іскандером", який є дійсно високоточною зброєю і його можна фактично до кількох метрів наводити, "Точка-У" не є високоточною. Попасти нею можна десь так у радіусі 200 м. Коли ми говоримо про обстріл такого об’єкту, як залізничний вокзал, то це просто злочин", - каже Михайло Самусь.

Все те, що перерахував експерт, означає, що росіяни цілеспрямовано наносили удар по залізничному вокзалу Краматорська в рамках підготовки до операції на Донбасі.

"Можливо це робилося по нашим військам, але як завжди у них все вийшло через одне місце, і вони вдарили по цивільним. Це не применшує їхнього воєнного злочину, бо стріляти, знаючи, що там йде евакуація, застосовувати таку невисокоточну зброю по цивільному об’єкту, це черговий воєнний злочин. Я впевнений, що американська розвідка, французькі і німецькі супутники все це бачать: звідки був запуск і хто це зробив" – зауважує Михайло Самусь.

А від того, що у них знизилися запаси "Калібрів" та "Іскандерів, за словами експерта, Китай сидить і просто потирає руки. Бо всі ці "Калібри", "Іскандери", повітряне базування – це ж насправді засоби доставки тактичної ядерної зброї. І для Китаю надзвичайно важливо, щоб Росія їх витратила.

Але, за словами Михайла Самуся, щодо глибини операції на Донбасі на 100-150 км – це якраз для "Точки-У". Тобто, немає сенсу на глибині 100 км застосовувати "Іскандер". Він дуже дорогий і його можна застосовувати на глибину 500 км. А "Калібри" – це взагалі штучний товар на 2-2,5 тис. км. Так само, як і повітряне базування – 3-5 тис. км.

"Це якраз для доставки ядерної зброї. Але їхнє використання немає сенсу для військового театру операції на Донбасі. А "Точка-У" є ідеальною, бо вона, по-перше, вже нічого не варта для росіян, вони їх вивели з озброєння, тобто їх все рівно треба кудись утилізовувати. По-друге, для цього театру на 100-150 км вони ідеально підходять, щоб здійснювати точкові удари по важливим об'єктам: командні пункти, системи управління, дуже важливі засоби ППО, які можуть тримати купол над нашою територією" – підсумовує Михайло Самусь.

Варто зазначити, що російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: