"Це може бути підготовкою до великого наступу на Донбас": експерт назвав причини ракетного удару по Краматорську

Окупанти вже вистріляли значну частину "Калібрів", "Іскандерів" і масово використовують ракети повітряного базування.
Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що обстріл залізничного вокзалу Краматорська може бути підготовкою до великого наступу на Донбасі, який вони ніяк не можуть розпочати.
Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.
По-перше, експерт звертає увагу на перші повідомлення в російських Telegram-каналах одразу після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, де вказувалося, що його нанесли "ДНР" для знищення українських сил.
"Потім вони очевидно побачили, що промахнулися, тому почали видаляти ці повідомлення. І замість цього пішла масова дезінформація, що це начебто ВСУ нанесли удар, бо буцімто у росіян немає таких ракет. Насправді ракети є. Існує маса відео та фото, що вони перекидалися і в Білорусь, і були помічені в Київській та Чернігівській областях", - каже Михайло Самусь.
За його словами, вони вже вистріляли значну частину "Калібрів", "Іскандерів" і масово використовують ракети повітряного базування. Тому росіяни і почали повертатися на "Точку-У", яку зняли десь в районі 2016-2019 рр., а в деяких ракетних бригадах – навіть у 2020-20211 рр. "Тобто, вони лише щойно їх знімали. Це не те, що вони там десь валялися на складах 30 років. Це ракети, які щойно знімалися з озброєння. Тому очевидно, що нікуди далеко вони не ставилися, вони там можливо в тих же бригадах і знаходилися" – уточнює експерт.
По-друге, у четвер, 7 квітня, ворог вже наносив удари по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Донецькій залізниці. А ще кілька днів раніше росіяни поцілили по школі в Краматорську.
По-третє, у ранковому зведенні за 8 квітня, Міноборони Росії відрапортувало про нанесення ракетних ударів по залізничним вузлам Слов’янськ, Покровськ та Барвінкове. Краматорськ не називався, бо він був пізніше. Але удари наносилися по залізничним вузлам з метою ураження військ ЗСУ, які прибувають на східний фронт.
По-четверте, це може бути підготовкою до великого наступу на Донбасі, який вони ніяк не можуть розпочати. Бо, очевидно, що у них проблеми з відновленням боєздатності. Тому вони намагаються максимально відтягнути її початок і завдати нам шкоди ще не починаючи операцію. Тобто, йде розвідка боєм і ракетно-артилерійська підготовка до наступу.
Тому, вони зараз масово пригнали ці "Точки-У" на Донбас для підготовки і проведення цієї операції, яка по глибині буде постійно десь 100-150 км. Тобто, вони будуть запускати свої щупальця і використовувати "Точки-У". Це очевидно. І вони їх вже почали використовувати, щоб завадити Україні провести посилення своїх угруповань, підвезти резерви. Не лише ж росіяни готують свою операцію.
"Все може бути ще більш по-тупому, як завжди у росіян. Можливо у них була інформація, що, наприклад, у Краматорськ прибуває якийсь потяг з технікою і українськими військами. І вони наносили удар. Але. І тут я хочу особливо підкреслити в чому проблема для росіян. У порівнянні з "Іскандером", який є дійсно високоточною зброєю і його можна фактично до кількох метрів наводити, "Точка-У" не є високоточною. Попасти нею можна десь так у радіусі 200 м. Коли ми говоримо про обстріл такого об’єкту, як залізничний вокзал, то це просто злочин", - каже Михайло Самусь.
Все те, що перерахував експерт, означає, що росіяни цілеспрямовано наносили удар по залізничному вокзалу Краматорська в рамках підготовки до операції на Донбасі.
"Можливо це робилося по нашим військам, але як завжди у них все вийшло через одне місце, і вони вдарили по цивільним. Це не применшує їхнього воєнного злочину, бо стріляти, знаючи, що там йде евакуація, застосовувати таку невисокоточну зброю по цивільному об’єкту, це черговий воєнний злочин. Я впевнений, що американська розвідка, французькі і німецькі супутники все це бачать: звідки був запуск і хто це зробив" – зауважує Михайло Самусь.
А від того, що у них знизилися запаси "Калібрів" та "Іскандерів, за словами експерта, Китай сидить і просто потирає руки. Бо всі ці "Калібри", "Іскандери", повітряне базування – це ж насправді засоби доставки тактичної ядерної зброї. І для Китаю надзвичайно важливо, щоб Росія їх витратила.
Але, за словами Михайла Самуся, щодо глибини операції на Донбасі на 100-150 км – це якраз для "Точки-У". Тобто, немає сенсу на глибині 100 км застосовувати "Іскандер". Він дуже дорогий і його можна застосовувати на глибину 500 км. А "Калібри" – це взагалі штучний товар на 2-2,5 тис. км. Так само, як і повітряне базування – 3-5 тис. км.
"Це якраз для доставки ядерної зброї. Але їхнє використання немає сенсу для військового театру операції на Донбасі. А "Точка-У" є ідеальною, бо вона, по-перше, вже нічого не варта для росіян, вони їх вивели з озброєння, тобто їх все рівно треба кудись утилізовувати. По-друге, для цього театру на 100-150 км вони ідеально підходять, щоб здійснювати точкові удари по важливим об'єктам: командні пункти, системи управління, дуже важливі засоби ППО, які можуть тримати купол над нашою територією" – підсумовує Михайло Самусь.
Варто зазначити, що російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 39 осіб загинуло, серед них четверо - діти, понад 100 поранені.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також: