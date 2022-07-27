"Це може статися через пів року": військовий розповів, за яких умов Росія розпочне новий наступ на Київ

Цього року Росія не зможе наступати на Київ.

Повторний напад на столицю можливий через пів року, якщо Україна погодиться на мир на російських умовах.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук розповів полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Тарути, Роман Світан.

"У РФ цього року не буде чим наступати на Київ. Це вони можуть зробити, якщо ми зараз підпишемо умовний "Мінськ-3" чи "Стамбул-1". Тоді вони перегрупуються і через пів року зможуть якусь ударну групу відправити", - сказав військовий.

Нагадаємо, російське угруповання на правому березі Дніпра може опинитися в оточенні ЗСУ. За різними даними, там можуть перебувати від 10 до 15 тисяч російських окупантів.

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