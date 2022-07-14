"Це може зайняти багато часу": посол США при ОБСЄ висловився щодо тривалості війни в Україні

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що вірить у перемогу України у війни з РФ, але вважає, що це може бути нескоро.

Водночас дії Росії, яка влаштувала цю збройну агресію, він назвав варварством.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Так, абсолютно точно. Я повністю вірю в остаточну перемогу України. Це може зайняти багато часу. Але я переконаний, що правда на боці України, українці захищають свої домівки, свою землю та свої міста. Вони роблять те, що правильно і чесно. А те, що робить РФ – це варварство. Як я вже казав раніше, це поза межами людської пристойності. Вони страчують мирних жителів впритул, принаймні за повідомленнями з Бучі та інших місць, де є ці жахливі докази. І вони ведуть себе не так, як військові, яким належить мати це звання, і, звичайно, поза межами Женевських конвенцій. Тож, зрештою, я переконаний, що Україна вийде переможцем", - наголосив Майкл Карпентер і запевнив, що США, як сказав президент Байден, готові допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно.

Щодо тривалості війни, посол США при ОБСЄ, сказав, що це важко передбачити, але він додав, що американська сторона надасть Україні обладнання, яке необхідне для захисту своєї території від агресії Путіна.

"Я не можу передбачити, бо чесно не знаю, скільки триватиме війна. Що я знаю, так це те, що лише США надали Україні $6,9 мільярдів військової допомоги з початку цієї війни. Ми готові зробити більше, як я щойно сказав. А українці налаштовані захищатися, як ви знаєте. І ми маємо намір забезпечити їх необхідним обладнанням. Президент Байден сказав, що ми не збираємося вступати в пряму боротьбу з американськими військами на полі бою, тому що не хочемо Третьої світової війни. Але ми дамо Україні можливості, необхідні для захисту своєї території від цієї агресії", - зауважив Карпентер.

Повне інтерв'ю з послом США при ОБСЄ читайте на сайті ТСН.ua за посиланням.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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