"Це можна виправити": Зеленський відверто розповів про глобальні помилки

Президент каже, що стосовно домовленостей із Росією треба було сильніше діяти і більше ризикувати.
Президент Володимир Зеленський перелічив свої глобальні помилки за час перебування на посаді глави держави.
Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.
"Довіра - глобальна помилка. Це що стосується кадрових рішень. Різним людям як досвідченим так і не дуже. Я вважаю, що це номер один. Ви ж знаєте, якщо ти запропонував людину на керівника структури. Ви ж знаєте, риба гниє з голови. Я не знав що таке спокуса у ВР, не знав, що так можна любити крісло. Я достатньо міцний хлопець, я не хотів цьому навчитися тут і ділити людей на "людей і особин". Більше став любити своїх собак", - сказав Зеленський.
Крім того, український лідер уточнив, що вважає, що йому "потрібно було сильніше діяти з точки зору домовленостей з РФ".
"Треба було більше ризикувати. Думаю, що це можна виправити, просто вирішення деяких проблем спринтерськи, а є стайерськи. Я дуже хотів спринт та перемогти в ньому, але перейшов зі спринту в програму більш тривалу", - зазначив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що на початку каденції часто влаштовував неформальні зустрічі з журналістами, оскільки прагнув стати товаришем суспільства і ЗМІ й хотів мати підтримку з боку медійників.