“Це мрія Путіна!”: на Заході заговорили про відправлення військ до України — Жданов попередив про небезпеку

Президент Франції Емманюель Макрон допустив застосування західних військ в Україні. За його словами, це можливо у разі обвалення фронту — просування російської армії в бік Києва чи Одеси.

Чи означають заяви західних лідерів можливу ескалацію війни найближчим часом, як може змінитися ситуація на фронті та чому введення військ — мрія Путіна, у коментарі сайту ТСН.ua розповів, військовий експерт Олег Жданов.

Чи можлива ескалація війни

За його словами велику ескалацію найближчим часом чекати не варто. Введення наземних військ — це крайня міра, яку пропонує застосувати Макрон для того, щоб запобігти масовому геноциду українського цивільного населення.

“Щоб не було ще однієї Бучі, ще одного Гостомеля, Ворзеля, Ізюму чи Балаклії. Досвід війни в Югославії говорить про те, що присутність наземних військ захищала місцеве населення від фізичного знищення. Тільки такий варіант. Ні в якому разі ніхто не розглядає варіант, що вони завтра підуть на передній край, сядуть в окопи і почнуть разом із нами воювати проти російської окупації. Ні”, — пояснив військовий експерт.

Навіщо західні війська потрібні в Україні

За його словами, подібні заяви почали з’являтися через ризик обвалення фронту в Україні. Однак ситуація вже почала стабілізуватися.

“Ми знайшли вихід і зараз боєприпаси пішли на фронт, ситуація почала одразу стабілізуватися. Але до цього в другій половині лютого і на початку березня ми були змушені поступатися територією через відсутність необхідної кількості боєкомплекту для нашого озброєння. От Макрон і заговорив про те, що на випадок, якщо фронт обвалиться, і російські війська отримають можливість просування вглиб країни, тоді іноземні війська повинні зіграти роль запобіжника для безпеки цивільного населення”, — розповів Олег Жданов.

Чому такі заяви лунають лише зараз

Військовий експерт нагадав, що потреби в введенні західних військ 2023 року не існувало. Тому, за його словами, подібні заяви лунають лише зараз.

“Раніше в нас усе було гаразд, згадайте 2023 рік, ми готувалися до контрнаступу, йшли в контрнаступ. Ми зараз розуміємо, що з’явиться ще не одна Буча, ми розуміємо, що творять російські війська на окупованих територіях. Але загрози прориву фронту і просування російських військ вглиб нашої держави протягом 2023 року не існувало. Ми навіть відступаючи в Бахмуті розуміли, що цей відступ контрольований з боку нашого військового керівництва і він не ніс прямої загрози обвалення фронту”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт наголосив, що Франція “пасе задніх” в обсягах поставленої зброї та фінансової допомоги Україні попри гучні заяви Макрона.

“Це мрія Путіна. Я взагалі не розумію, чому Макрон пішов на такий крок. Моя особиста думка: Макрон — політичний популіст. Від нього постійно лунають гучні заяви. Він виходить з найменшими втратами: коли починають критикувати Францію за малий обсяг підтримки, він дає нам батарею “Цезарів”. І ми радіємо до наступного кінця нашого терпіння. Понад півроку тому, коли мова йшла про F-16, Макрон сказав, а чому б вам не взяти наші, французькі, літаки. Він дав? Ні. Він більше шукає для себе політичну вигоду. Робить заяви, які викликають бурхливу реакцію, і вони довго обговорюються”, — вважає Олег Жданов.

Введення військ — мрія Путіна

Росія постійно провокує НАТО на агресивний крок, щоб втягнути у війну, каже військовий експерт. Таким чином Путін хоче примусити західних лідерів до переговорів.

“Сьогодні це збройний конфлікт з двома учасниками, і перемовини можуть бути між двома учасниками — не важливо при посередництві третьої сторони чи без неї. Путін не хоче розмовляти з нами, він нас не вважає за державу. А втягнути НАТО — це його мрія, і навіть не треба далі воювати. Далі треба сідати за стіл переговорів. І тоді буде повторна легітимізація Путіна на міжнародній арені за рахунок того, що він буде розмовляти з лідерами країн НАТО, а це фактично світовий бомонд”, — розповів Олег Жданов.

Війна може перерости в світову

Тоді, за його словами, війна в Україні може перерости навіть не в регіональну, а одразу в світову.

“33 держави НАТО будуть змушені вступити в війну відповідно їхнього статуту. Макрон розуміє, що Путін не дасть гарантії безпеки іноземних військ на території України. А навпаки, я думаю, щойно з’явиться хоча б один французький солдат, туди прилетить ракета і вб’є цього солдата або його поранить. А напад на військового — це напад на країну. Що, Франція повинна буде вступити в війну на боці України? Вона цього не зробить”, — каже військовий експерт.

Олег Жданов вважає, що введення західних військ в Україну сьогодні малоймовірне. За його словами, Макрон боїться заздалегідь відправляти своїх солдатів, брати на себе такі зобов’язання.

“Тому він каже, якщо криза буде… Але ми розуміємо, що введення військ — це не один день. Я впевнений, якби у нас криза з боєприпасами продовжилася і ми відходили більшими темпами на тому ж Авдіївському напрямку, то західні війська б не прийшли. Той самий Макрон знайшов би 150 тисяч причин, щоб цього не робити. Тому що щойно уб’ють французького солдата, французьке суспільство не пробачить це Макрону. Вступати в війну він не готовий”, — каже військовий експерт.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон має прибути в Україну найближчим часом. Його візит анонсував Володимир Зеленський.

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