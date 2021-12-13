"Це наче пекло на землі": американський штат Кентуккі оговтується від потужної серії торнадо

Зруйновано тисячі будинків.

Майже сотня загиблих і десятки зниклих: центральна частина Сполучених Штатів пережила найпотужнішу в своїй історії серію торнадо.

Які наслідки негоди - у сюжеті ТСН.Ранок 13 грудня.

Деякі міста після вихідних виглядають наче після бомбардування: зруйновані тисячі будинків і десятки тисяч людей більше двох діб залишаються без електрики та води.

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Мейфілд - місто в штаті Кентуккі у ніч проти суботи одним з перших опинилось на шляху торнадо. Зруйнований поліцейський відділок, пожежна станція та церква. Близько десяти тисяч людей залишаються без електрики та водопостачання. Ураган з легкістю ламав металеві стовпи та підкидав у повітря вантажівки.

У Мейфілді загинули понад 80 людей. Більшість - це працівники фабрики з виробництва свічок, які вийшли у нічну зміну. Під час урагану обвалився дах підприємства Завали розбирають уже дві доби. Врятували 40 людей, але скільки ще залишаються під уламками точно не відомо. "Не припиняємо пошуків. Відверто кажучи, це буде диво, якщо ми знайдемо ще когось живим", - каже гкбернатор штату Кентуккі Енді Бешер.

Новини світу: майже сотня загиблих і десятки зниклих від потужної серії торнадо в США

Людей, які залишились просто неба, розмістили у тимчасових центрах. Вони у відчаї намагаються знайти бодай якісь свої речі у потрощених будинках. "Це жахіття, це наче пекло на землі, просто неможливо", - каже один з потерпілих.

Окрім Кентуккі, від серії торнадо постраждали ще чотири штати. В Іллінойсі в місті Едвардсвіль ураган зруйнував склад компанії "Амазон", розміром з футбольне поле. Загинули щонайменше шестеро людей. Скільки зниклих без вісти, досі невідомо. Про загиблих внаслідок торнадо повідомляють також в Арканзасі, Теннессі та Міссурі. У штатах постраждалих від стихії оголосили надзвичайний стан, а в Білому домі пообіцяли допомогу з федерального бюджету.