"Це наша історія і пам'ять": який вигляд матиме меморіальний комплекс військових поховань у Львові

Поховання військових матимуть вигляд споруд з білого архітектурного бетону з вкрапленням натурального каменю і підсвіткою.

У Львові визначилися, яким буде меморіальний комплекс військових поховань героїв України. Його планують звести на Марсовому полі Личаківського кладовища. Три місяці архітектори мали на те, аби подати свої проєкти. Переможця журі обирало з 27-ми робіт. Їх подавали команди з усієї України та навіть з-за кордону.

Яким буде меморіальний комплекс – кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже.

Який вигляд матиме меморіал

Поховання військових матимуть вигляд споруд з білого архітектурного бетону з вкрапленням натурального каменю і підсвіткою. Хрести на могилах – козацькі. Однак архітектори розробляють надгробні камені і для тих, хто сповідує іслам, іудаїзм, буддизм.

"Базова ідея ще оформлення самих поховань, окрім білих надгробних каменів, щоб ми не закривали плитою поховання, як це дуже часто в іноземних традиціях. Це поховання з висадкою рослин", - каже співавтор архітектурного проєкту Дмитро Райфшнайдер.

Автори проєкту - група архітекторів з Хмельницького. Окрім зони поховань запланували церемоніальну площу. А ще колумбарій – місце захоронення урн з прахом. І монумент невідомому бійцю, де візуалізують основні географічні напрямки оборони України.

"Ми дійсно маємо неопізнаних воїнів, але що важливо, в лиці невідомого воїна, є всі захисники і захисниці ті що полягли. Це місце архітектори подали як такі щити які зверху квітнуть, це квіт нації, цвіт нації", - каже головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Меморіальний комплекс військових поховань героїв України

Що кажуть родичі загиблих військових

Пані Олена - дружина загиблого військового Олексія Журавльова. Він поліг біля Попасної на Луганщині.

"Біля кожного поховання має бути коротенька, на наше бачення, якась коротенька історія про те де загинув, в якій бригаді. Подобається те що, козацькі хрести. Це наша історія і пам'ять", - каже Олена Журавльова.

Проєкт меморіального комплексу їй до вподоби, єдине- каже, будівництво не повинно відкладатися на роки.

Переможці конкурсу зізнаються - ще не проєктували меморіалів пам'яті. Тож вивчали проєкти з інших країн - загалом їх було понад півтисячі.

Що відомо про місце поховання

"Ми переносили на наш український контекст не самі форми, а власне принципи, як люди підходили до вшанування загиблих. Проаналізувавши нашу ділянку ми прийшли до тих архітектурних рішень", - каже співавтор проєкту Віктор Голубєв.

Після 1945 року тут, на Марсовому полі, були захороненні здебільшого члени НКВС, які загинули в боях з підрозділами української повстанської армії. І чинили репресії проти мирного населення. Їхні останки дослідники ексгумували, і перепоховають на іншому кладовищі. На Марсовому полі залишать хрест на честь Української галицької армії.

Простір буде інклюзивним. Та й деталі проєкту ще обговорюватимуться. Архітектори радитимуться з родинами полеглих та захисниками.

Меморіальний комплекс військових поховань героїв України

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Нагадаємо, Львівський ТЦК зняв другий мотиваційний ролик.

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