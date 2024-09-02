“Це найбільша проблема”: військовий медик назвав найважчі напрямки евакуації

Лікар розповів про евакуацію поранених з поля бою.
Найбільша проблема на фронті з евакуацією від точки поранення до стабілізаційного пункту.
Про це розповів лікар, який курує медициною східного напрямку фронту, підполковник Роман Кузін в ексклюзивному інтервʼю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
“Якщо говорити з точки стабілізаційного пункту, у нас в принципі проблем немає. Тобто десь краще, десь гірше, але воно працює і піддається коригуванню. Тобто це можна вдосконалювати, відслідковувати, координувати. А от все, що від точки поранення до стабілізаційного пункту — це велика проблема”, — каже військовий лікар.
За його словами, це не тільки проблема для медиків, а й проблема логістики, протидії дронам і тому подібне.
“Тобто важко сам момент евакуації пораненого від точки поранення до хоча б точки передачі. Це там, де його передають з броні зазвичай на медевак, на санітарний транспорт. Далі вже все відпрацьовано, відкатано роками, всі підрозділи досвідчені і працюють. А от евакуація саме від точки поранення — це найбільша проблема”, — розповів Роман Кузін.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Я бачив ТАКЕ, чого не бачили МІЛЬЙОНИ! ЛІКАР, що вивозив поранених, РОЗПОВІВ ВСЕ!
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