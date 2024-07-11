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“Це найбільше накриває”: боєць “Азову” відповів, що найважче на війні

“Це найбільше накриває”: боєць “Азову” відповів, що найважче на війні

Боєць бригади “Азов” на позивний “Даффі” / Фото: ТСН.ua

За словами військового, найважче — це втрачати побратимів.

Найважче на війні — це розуміти, скільки побратимів пішло з життя.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів боєць бригади “Азов” на позивний “Даффі”.

“Ти розумієш, скільки пацанов пішло. Ти розумієш, що ти більше не побачиш його посмішки. Ви більше не поїдете їсти хот-доги разом. Ви більше не поїдете відпочивати разом. Це найбільше накриває”, — каже військовий.

Нагадаємо, "Даффі" висловився, чим не можна поступатися ворогу у разі переговорів між Україною та Росією.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Якщо будуть ПЕРЕГОВОРИ - ми НЕ МОЖЕМО віддавати території! Заплачено надто ВЕЛИКУ ЦІНУ!

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