“Це найбільше накриває”: боєць “Азову” відповів, що найважче на війні

За словами військового, найважче — це втрачати побратимів.
Найважче на війні — це розуміти, скільки побратимів пішло з життя.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів боєць бригади “Азов” на позивний “Даффі”.
“Ти розумієш, скільки пацанов пішло. Ти розумієш, що ти більше не побачиш його посмішки. Ви більше не поїдете їсти хот-доги разом. Ви більше не поїдете відпочивати разом. Це найбільше накриває”, — каже військовий.
Нагадаємо, "Даффі" висловився, чим не можна поступатися ворогу у разі переговорів між Україною та Росією.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Якщо будуть ПЕРЕГОВОРИ - ми НЕ МОЖЕМО віддавати території! Заплачено надто ВЕЛИКУ ЦІНУ!
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