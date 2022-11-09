"Це не ціна питання": Жданов натякнув, що насправді Росія віддала Ірану за отримані дрони

Передані Ірану гроші та західна зброя могли бути просто подарунками від РФ.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про передавання Росією Ірану 140 млн євро та західних зразків озброєнь в обмін на дрони-камікадзе.

Про це експерт розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

Так, Жданов сказав, що все це – лише подарунки від РФ для Ірану. Він натякнув, що Москва могла передати Тегерану ядерні технології.

"Тегеран вже більше 40 років живе під санкціями, тому їм дуже потрібні такі зразки озброєння. Але я думаю, що це не ціна питання. Для Тегерана це дуже-дуже мала ціна. У Тегерана є одна мета: вони хочуть зробити ядерний заряд. Їм потрібна технологія ядерної бомби, щоб стати ядерною державою. Тоді, вони думають, зміниться ситуація в переговорному процесі навколо тієї ж ядерної угоди і взагалі статус Ірану. Оце ціна питання. Іран готовий за таку ціну вийти з будь-яких перемовин і стати проти всього світу. А решта ­– це такі подарунки від Російської Федерації, які не варті того, щоб сьогодні Іран опинився перед новим переліком санкцій", – пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні видання Sky News з посиланнями на свої джерела повідомило, що Росія в обмін на дрони передала Ірану 140 млн євро та західне озброєння, яке вдалось захопити на полі бою: комплекси NLAW, Stinger та Javelin.

Зауважимо, що 9 листопада з візитом до Ірану прибув секретар Радбезу Росії Микола Патрушев. Там у нього запланована низка зустрічей.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, візит Патрушева до Ірану ­– пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати ракетне виснаження.

Додамо, що за даними української розвідки, окрім Ірану, Росія зверталася до Китаю та Північної Кореї з проханням надати зброю. Окрім того, Казахстан і Узбекистан допомагають РФ обходити санкції, продаючи їй американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет.

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