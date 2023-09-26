“Це не “гейм-чейнджер”, але”: експерт розповів, як танки Abrams змінять ситуацію на полі бою

Перші американські танки Abrams вже прибули до України. Але без авіації, переваги в повітрі і пролому оборони противника ці танки ніяк не зможуть себе показати.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Abrams поки не покажуть себе ніяк”: в чому причина

“Танків Abrams буде невелика кількість — близько десятка. Перша рота з 10 танків вже в Україні, вже є заява про це. З тієї інформації, яка є у загальному доступі, 31 танк нам передадуть цього року — батальйон танків. Це не “гейм-чейнджер”, вони не змінять на полі бою майже нічого. Вони зараз в режимі роботи з тилу прикриття, в режимі вогневої підтримки, не більше того”, — сказав експерт.

“Будуть прикривати наші штурмові бригади, які виконують атаки в основному пішки, без участі бронетехніки як такої, без авіації. Ми по-іншому наступати не будемо, тому Abrams себе не покажуть ніяк, поки не прийде авіація, поки не буде перевага у повітрі, поки авіація не проломить оборону противника, не перемішає її з українською землею”, — прокоментував Світан.

Прикриватимуть піхоту

“Максимум — це прикриття нашої піхоти. У Abrams це буде краще виходити. Є моменти, пов’язані з кращою швидкістю визначення цілей, розподілення цілей. Якщо вони будуть зав’язані в загальну систему даних, це ще збільшить їхню здатність працювати”, — додав він.

БОПСи: що це таке

“Поки що немає інформації, які у цих танків будуть приціли, тепловізори, яка дальність. Але є плюс з передачі в інформаційному полі так званих БОПСів — бронебійні оперені підкаліберні снаряди. Тобто це снаряди зі збідненим ураном. Вони дадуть можливість знищувати російську бронетехніку. Але знову — лише тоді, коли танки вступлять з нею в бій”, — зауважив експерт.

“А це може бути під прикриттям авіації для виконання марш-кидків чи якихось проривних штурмових дій. Поки авіації немає, скоріш за все таких дій не буде. Тому БОПСи у великих кількостях навряд чи будуть використовуватися, бо не буде цілей”, — резюмував Світан.

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Раніше ми писали, що танки Abrams вже в Україні, а також розповіли, що це за машини, які в них переваги і навіщо вони ЗСУ.

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