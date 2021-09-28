"Це не лікарі, це нелюди": колеги прокоментували дії медиків, які торгували безкоштовними ліками для онкохворих

"Це не лікарі, це нелюди": колеги прокоментували дії медиків, які торгували безкоштовними ліками для онкохворих

В обласному онкодиспансері створили комісію, аби розслідувати дії колег.

У Житомирі силовики прийшли з обшуками до обласного онкодиспансеру, де медики наживалися на безкоштовних ліках.

Про це йдеться в ТСН.16.45

За даними СБУ, завідувач одного з відділень зі своїм колегою змушували пацієнтів купувати дорогі ліки в аптеках. В той час як на кожного онкохворого вони отримували від держави безкоштовні медикаменти. Але їх медики списували і продавали приватним аптекам за півціни.

Під час обшуків у підозрюваних, а також в аптеках, правоохоронці вилучили майже півмільйона гривень готівкою та чергову партію ліків. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

«Медики списували документально ці препарати, та продавали їх у приватні аптеки за півціни. Попередньо їх дохід складав пів мільйона гривень щомісяця», - зазначила речниця управління СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

В обласному онкодиспансері і собі створили комісію, аби розслідувати дії колег.

«Це не лікарі, це нелюди, бо забирати надію у людей, забирати ліки у людей, ліки, які ми добиваємося, шукаємо кошти і просимо, щоб забезпечити цих бідних людей препаратами, на цьому заробляти кошти, наш колектив увесь шокований», - заявив директор Житомирського обласного онкодиспансеру Ігор Сабадаш.

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