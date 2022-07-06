"Це не лише Путін": Жовква висловився про те, чому Захід не може просто знищити диктатора

Справа у тому, що агресію на території України підримує велика кількість росіян. І це не лише пересічні громадяни, а й політики та так звана еліта.

Так заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква відповів на запитання ТСН.ua про те, чому Захід просто не знищить Путіна.

"А ви вважаєте, що лише одна людина в Росії вбиває українців? Це не росіяни цифрою десь 80% підтримують агресію Росії? Чи не представники російської еліти, які роблять конкретний внесок в російську агресію? Не важливо, чи це депутат Держдуми, губернатор, представник якогось міністерства -ти робиш все, щоб ця агресія тривала. Чи не російські солдати, які вбивають, ґвалтують мирне населення? Російські пілоти, які щодня обстрілюють українські міста з акваторії далеко від України, боячись навіть залітати до повітряного простору України? Тобто, це не лише Путін", - зауважив Жовква.

За його словами, не важливо, хто очолюватиме країну-агресорку, бо російська агресивна поведінкова модель очевидно вже не зміниться.

"Західні держави і об’єднують свої зусилля разом з Україною, щоб принаймні унеможливити наслідки цієї агресії, якщо вона повториться в майбутньому. Адже після перемоги України можемо говорити про те, що, на жаль, ніколи вже ситуація не буде такою, як вона була до 2014 року, або до лютого 2022 року, коли почалася відкрита війна Росії проти України", - додав він.

Як повідомлялося, британський таблоїд опублікував прогноз учасника російської версії шоу “Битва екстрасенсів”Олександр Кантоністов вважає, що диктатор Путін зіткнеться зі “спробами отруєння” та “фізичними нападами”.

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