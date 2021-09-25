"Це не мій прапор", "Мені п***й на нього": чому в Україні підлітки все частіше спалюють національні знамена

"Це не мій прапор", "Мені п***й на нього": чому в Україні підлітки все частіше спалюють національні знамена

Психологи кажуть, що роблять вони це для того, щоб привернути до себе увагу і отримати нових підписників.

Національний символ України все частіше стає предметом скандалу. Нещодавно в районній держадміністрації Миколаївської області синьо-жовтим прапором країни чиновники залатали дірку на стелі. А днями в Дніпропетровській області 15-річна дівчина і зовсім спалила стяг. І це — вже не перший випадок, коли підлітки сплюндрують символом країни.

ТСН.ua дізнався, чому діти неповажно ставляться до прапора України та які цілі можуть переслідувати.

"Це не мій прапор"

Також читайте У Дніпрі діти з даху будівлі кидали петардами у перехожих і собак (відео)

У Кам'янському Дніпропетровської області 15-річна дівчина разом зі своїми друзями в парку підпалила прапор. Все це підлітки знімали на відео. А сама винуватиця інциденту в момент події говорила, що "це я неї прапор".

Ролик згодом потрапив в соціальні мережі, де моментально обурив суспільство. Та й обурив настільки, що подією зацікавилися правоохоронці, які відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами.

Новини України: неповнолітня підпалила державний прапор під реготання друзів

Пізніше дівчина записала відеозвернення, в якому перепрошує за те, що сталося.

"Я жалкую про свій вчинок. Про те, що було з прапором. Обіцяю більше такого не робити", — сказала дівчина.

"Та мені п***й на нього"

Ще один випадок стався в липні цього року. Але вже не з прапором, а з державним гербом. Дівчина, якій на вигляд близько 15—16 років, за допомогою сірників намагалася спалити футболку свого колишнього хлопця. Все б нічого, але на ній був зображений тризуб.

"Та мені п***й на цей герб. Це була футболка мого колишнього. Мені боляче на неї дивитися. І що, що там герб. Ну, герб і герб", — прокоментувала школярка свій вчинок.

Школярка спалила футболку з національним гербом України і потрапила у скандал

Її вибачення теж не змусили себе довго чекати. Через кілька годин після того, як ролик викликав резонанс в Мережі, дівчина записала відео, в якому "щиро перепрошує за те, що сталося".

"Радикальна феміністка" проти прапорів України

А в Сумах відзначилася студентка місцевого університету, яка називає себе "радикальною феміністкою" і танцює під пісні, що прославляють Росію. Дівчина зняла на відео стійку з українськими прапорами і заявила, що "збирається їх спалити".

Новини України: в Сумах студентка сказала, що хоче спалити українські прапори, і потрапила в гучний скандал

Правда, пізніше студентка змінила свою риторику і вибачилася за контент, який міг образити інших людей.

"Я — українка. Народилася і виросла в Україні. З глибокою повагою ставлюся до України як держави: до її історії державності, до її гімну, до прапора і тризуба як державних символів, до моїх співвітчизників будь-якого віросповідання і національності. Щиро перепрошую, якщо мій контент образив особисті або патріотичні почуття когось із вас", — зазначила студентка.

Спроба звернути до себе увагу

У свою чергу психологи кажуть, що подібною поведінкою діти і підлітки намагаються привернути до себе увагу.

"Це їх самовираження. Тим самим вони хочуть здатися більш дорослими, хочуть здатися якимись неформальними лідерами. Мовляв, якщо хтось зміг, зможу і я. За цим також може стояти невпевненість в собі, занижена самооцінка, агресія", — пояснює нам дитяча і сімейна психологиня Оксана Дон.

За її словами, впливати на підлітків, які вчиняють подібні вчинки, може і суспільство. Обмін інформацією в школі чи університеті може привести до того, що учні захочуть проявити свою особистість не зовсім однозначними вчинками.

"Вони можуть бути не залучені ні в які політичні теми. Просто це їх невдала спроба проявити себе. Вони привертають до себе увагу. Серед підлітків навіть може бути якась тенденція, ефект зараження: "Я теж так зроблю". Це наслідування своєї спільноти", — підкреслює сімейна психологиня.

У свою чергу діти, які неповажно ставляться до національного прапору, можуть транслювати настрій своїх батьків.

"Може бути агітація в сім'ї. Коли батьки розмовляють і щось пропагують, розпалюють ворожнечу. Діти це переймають, вбирають і згодом виливають це в якісь суперечливі вчинки", — акцентувала дитяча і сімейна психологиня Оксана Дон.

Лайки і нові підписники

Часто ролики, які знімають друзі підлітків, що спалюють прапори, в Мережі публікують самі винуватці події. І роблять це вони задля того, щоб домогтися популярності, кажуть психологи.

"У них такий вік — бунтуючий, демонстративний. Викладають вони це в Інтернет для глядачів, яким транслюють свій якийсь певний меседж. Їм важливо це показувати, щоб однолітки приймали їх у своєму колі. Це допомагає отримувати їм лайки, нових підписників", — резюмувала психологиня, психотерапевтка Екатерина Шелест.

Новини України: діти дедалі частіше наважуються на зміну школи і зробили це новим трендом

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання