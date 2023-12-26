"Це – не моя компетенція": Залужний пояснив, хто має займатися питаннями відстрочки

Валерій Залужний зазначив, що йому потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій.

Питаннями відстрочки від мобілізації мають займатися орган виконавчої влади, які визначитимуть, кого призивати або не призивати.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі 1+1 26 грудня.

"Збройним силам України, мені особисто головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлене завдання... Тому на сьогоднішній день я вважаю, що питання відстрочки – не моя компетенція. Це компетенція органів виконавчої влади, яка може це визначити", – підкреслив він.

Залужний додав, що йому потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій.

"Кого буде призивати держава – не моя компетенція. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний зазначив, що військове командування виконує функції захисту держави, відповідно, формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Залужний в прямому ефірі заговорив про мобілізацію!".

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