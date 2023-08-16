"Це не моя війна, не я її вигадав": як в Україні ухилянти сперечаються у судах і потрапляють до в'язниці

В першій половині серпня українські суди винесли більше двох десятків вироків щодо тих, хто ухилився від мобілізації.



Зазвичай в цих документах, опублікованих в Єдиному реєстрі судових рішень, зазначається, що обвинувачені отримали 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном. Тобто умовно. Більшість з обвинувачених беззаперечно визнають свою провину, кажуть, що щиро розкаюються та обіцять надалі не порушувати вимоги мобілізаційоного законодавства.

Але, як виявилось, серед вироків все частіше зустрічаються і такі, де суд призначив фігурантам реальний строк у в'язниці.

ТСН.ua з’ясував, за яких обставин суди призначили ухилянтам реальні строки в’язниці.

Про один з останніх випадків повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. За даними правоохоронців, йдеться про місцевого мешканця віком більше 50 років.

"Прокурор Мукачівської окружної прокуратури в суді довів вину місцевого жителя в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період (ст. 336 КК України). Чоловіку призначили покарання у виді 3-х років ув’язнення", - повідомила пресслужба прокуратури.

У відомстві зазначили, що у судовому засіданні прокурор надав докази того, що мукачівець пройшов необхідний медичний огляд у територіальному центрі комплектування та підтримки, за результатами якого визнаний придатним до військової служби.

"Однак, після отримання повістки на подальшу відправку до військової частини, надав письмову заяву про відмову від призову до лав ЗСУ. Мотивував це рядом причин особистого характеру та власними переконаннями, зміст яких не уточнював. Обвинувачений виклав власну версію подій перед судом і вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав. Попри це, Мукачівський міськрайонний суд прийняв рішення щодо позбавлення волі громадянина. Триває час на апеляційне оскарження вироку", - додали у прокуратурі.



Своє чергою, у оприлюдненому вироку суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області в подробицях описав поведінку та промову обвинуваченого. В документі зазначено, що чоловік є капітаном запасу, був визнаний лікарями придатним до військової служби, але вчинив ухилення від призову.

Обвинувачений, навпаки, в судовому засіданні своєї провини не визнав.

Крім цього, як зазначається у вироку, обвинувачений на суді заявив, що "війну придумав не він, а некомпетентне керівництво держави, яке влаштувало в країні "бійню", на яку повинні іти чоловіки з західної частини держави, а інші приїхали і тут "жирують".

Скріншот зі сторінки Єдиного державного реєстру судових рішень

Суд, незважаючи на те, що чоловік не визнав своєї вини, кваліфікував його дії як визнання факту відмови від мобілізації.

"Сказав, що це - не його війна"

До 3 років в’язниці нещодавно засудили мешканця села Печірна Лановецького району Тернопільщини. Як повідомив в коментарі для ТСН.ua староста цього села, Іван Кізюк, йдеться про 52-річного місцевого мешканця.

"Повістку йому вручав військомат, він не з’являвся, тому що тримає господарство. Не мав можливості приїхати. До нього приїжджали декілька разів", - розповів ТСН.ua староста.

І за його даними, і за даними обласної прокуратури, наразі цей чоловік не затриманий, тому як є час на апеляційне оскарження вироку.

Як з’ясувалось, у оприлюдненому вироку, з посиланням на свідка – начальника обліку мобілізаційної роботи зазначається, що, "обвинувачений відмовився отримувати повістку, повідомивши, що він не бажає служити та захищати Україну і краще перейде на бік ворога". Крім цього, як вказано у вироку, обвинувачений заявляв посадовцям, що це – "не його війна".

Скріншот зі сторінки Єдиного державного реєстру судових рішень

4 роки умовно

Як виявилось, ще один мешканець Мукачівського району на минулому тижні отримав вирок у вигляді 4 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Суд призначив ці 4 роки умовно, надавши обвинуваченому іспитовий термін.

Як зазначено у вироку, цей обвинувачений відмовився від проходження військової служби за мобілізацією внаслідок важких сімейних обставин: необхідності догляду за мамою, яка хворіє глаукомою та потребує хірургічної операції, сестрі, що здійснює догляд за чоловіком без ніг, він є єдиним чоловіком, що може допомогти близьким родичам.

Раніше повідомлялось, до чого зобов'язує повістка в поштовій скриньці.

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