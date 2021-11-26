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"Це не новий сценарій": Милованов розповів, як Росія блокувала транш від МВФ

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"Це не новий сценарій": Милованов розповів, як Росія блокувала транш від МВФ

Право на владу

Росія намагалася дестабілізувати ситуацію всередині України, аби інвестори "злякаиася" та не дали траншу.

Російська Федерація блокувала транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який Україна 24 листопада отримала. Країна-агресорка діяла за таким же сценарієм, як у 2015 році. 

Про це розповів радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов 25 листопада у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Милованов пригадав 2015 рік, коли Україна очікувала транш від МВФ. Тоді відбулася певна ескалація на Сході - загинули українські військові. Всередині України відбулися протести. "Можливо, ви пам'ятаєте, як били "Сбербанк", "ВТБ-Банк". Це дестабілізувало фінансову ситуацію. Тоді траншу МВФ якраз не було - і всі інвестори дивилися на фінансову стабільність всередині країни та чи дасть МВФ нам гроші", - розповів Милованов.

"Я був у Вашингтоні і фізично пам'ятаю цю розмову. Я стояв всередині МВФ, коли там розмовляли кілька директорів. Вони сказали наступне: що "з одного боку ми маємо вам дати гроші, щоб підтримати, стабілізувати ситуацію". З іншого боку - представник Росії. Він там найдовше. Ще Путіна не було, а він вже був там представником. Він усіх дітей директорів інших влаштовує у школи. Вони до нього ставляться добре, як до професіонала. Він казав: "Об'єктивно, є кілька питань. Одне з них - фінансова стабільність в Україні. По формулам, по формальним показникам МВФ ми не можемо надати гроші Україні". І він таке питання піднімав постійно. І таким чином це відтерміновувалося.

Я пам'ятаю, що Гройсман намагався дзвонити керівнику європейського департаменту і домовитися, а керівник навіть не брав слухавку, поки не нададуть фінансування цим банкам, які атакували. Це називається "вилкою". У Гройсмана тоді був вибір: або надати фінансування "Сбербанку" і втратити рейтинги, показати, що він підтримує російський банк, або не надавати - і таким чином відтерміновувати транш МВФ, інвестицію і стабілізацію" - пригадав радник Офісу президента.

Милованов: як росіяни блокували транш МВФ

Милованов: як росіяни блокували транш МВФ

Цього разу Україна цю "вилку" пройшла, транш МВФ видали, але, за словами Милованова, на засіданні МВФ російський директор теж дуже агресивно критикував всю ситуацію в Україні, намагався, щоб це голосування було складним.

"Тобто це не нова ситуація. Такі ситуації з дестабілізацією, які призводять до внутрішньої економічної і фінансової дестабілізації, лякають інвесторів, в тому числі вашингтонських і європейських, - вони є і бували", - розповів Милованов. 

Нагадаємо, 24 листопада, Україна отримала другий транш кредиту від  Міжнародного валютного фонду (МВФ) майже у розмірі $700 млн за програмою stand-by.

Раніше:

  • Україна та МВФ затвердили спільну програму Stand-by на п'ять мільярдів доларів 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.
  • 12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 700 млн дол.
  • В понеділок, 22 листопада, виконавча рада Міжнародного валютного фонду  ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі майже 700 мільйонів доларів. 

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