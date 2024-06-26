"Це не останні новини": що відомо про новий обмін полоненими та загадкову заяву представника ГУР

Напередодні відбувся уже 53-й обмін військовополоненими. Серед звільнених – воїни Нацгвардії, ВМС, тероборонці та прикордонники. Чимало з них захищали Маріуполь, зокрема 52 – "Азовсталь". Є й ті, хто воював на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках, і бійці, які були на ЧАЕС.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

90 оборонців України повернулися додому та одразу телефонують своїм рідним. Чимало з них захищали Маріуполь, зокрема 52 – "Азовсталь". Повернулися бійці, які боролися з ворогом на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках, і бійці, яуі були на ЧАЕС.

"Це не передати, зараз хочеться тільки додому і обійняти рідних. Слава Україні, Героям Слава!" – кажуть захисники України.

Обмін полоненими 25 червня

Цей обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Це ще не до кінця 53-й обмін. Операція триває, в рамках цієї операції повернули 90 людей, але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повернутися до цього. Робота триває", – каже представник ГУР Андрій Юсов.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути 3300 українців, як військових так і цивільних. Від початку цього року це вже 5-й обмін. Перший і найбільший за час повномасштабної війни відбувся на початку січня. Тоді додому вдалося повернути 230 українських захисників і захисниць.

Наступний обмін мав відбутися 24 січня, втім, росіяни його зірвали. Обміняти ще 207 українських оборонців вдалося за тиждень. Тоді додому повернулися захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний і воїни, які тримали оборону на Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. А також медики, які рятували людей на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".

Після цього обміни припинилися на кілька місяців. Росія не йшла на контакт, маніпулюючи і звинувачуючи в небажанні вести перемовини Україну. Після тривалої роботи наступне повернення наших військових додому відбулося лише 31 травня. 70 чоловіків і 5 жінок повернулися додому. Серед них – 24-річна поліцейська з Маріуполя Мар’яна Чечелюк. Її чоловік – оборонець "Азовсталі" – досі в російському полоні.

В координаційному штабі кажуть – попереду ще дуже багато роботи, зокрема ведуть перемовини і про звільнення з полону "азовців", рідні яких щонеділі виходять на акції.

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