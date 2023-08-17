"Це не просто стрілянина": литовський експерт назвав два сценарії закінчення війни

У ЗМІ, особливо на Заході, шириться чимало інформації про те, що найближчим часом союзники можуть підштовхнути Україну до якихось переговорів щодо призупинення війни.

Наскільки реалістичним виглядає такий сценарій, прокоментував литовський військовий експерт Даріус Антанаітіс в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Мирні переговори

"Я ніколи не думаю про чутки. Згадайте лише минулий рік чи якийсь із останніх років, були ті самі чутки, що Захід намагається змусити Україну здатися. Те саме і цього літа. Отже, це просто повторення, повторення і повторення", – зазначив литовський експерт.

Він закликав вірити не чуткам, а керуватися логікою і слухати офіційні повідомлення.

Сценарії закінчення війни

На думку литовського експерта, є лише два можливі сценарії припинення війни.

"Сценарій номер один, коли Україна приймає вимоги Росії. Сценарій номер два, коли Росія приймає вимоги України. Так ось і все. Тож виграє Україна чи Росія", – вважає Даріус Антанаітіс.

Він певен, що Захід не може допустити, аби Росія виграла цю війну. Адже у такому разі в небезпеці опиниться вся Європа, і весь демократичний світ.

"Тому ми повинні зробити все, щоб Росія припинила війну і Україна виграла війну з усією територією, областями, які належать Україні. Тож це єдиний можливий сценарій", – каже експерт.

Антанаітіс нагадав, що Захід надає всю необхідну підтримку Україні: дипломатичну, інформаційну, військову і економічну.

"Тому що війна – це не просто стрілянина. Війна залежить від ресурсів. Якщо у вас немає ресурсів, ви програєте війну. Тому в цьому випадку Захід робить все. Я цілком розумію українців, бо ви так довго в умовах війни. Тому, звичайно, з’являються всі ці почуття розчарування чи інші погані почуття. Так що це нормально. Але з західного боку, будь ласка, знову використовуйте крижану логіку. Отже, хто надає фінансову підтримку, військову підтримку, дипломатичну підтримку? Захід", – сказав литовський експерт.

Вступ до НАТО

Також Антанаітіс прокоментував заяву голови секретаріату генсека НАТО Столтенберга Стіана Єнсена, що Україна зможе вступити до Альянсу в обмін на частину своїх територій.

Також читайте НАТО в обмін на території: Столтенберг прокоментував скандальну заяву представника Альянсу

"Коли ми говоримо про заяву керівника штабу, знову ж таки, це його власна заява. Ми не знаємо, що було темою цієї дискусії. Це правда, що країна не може вступити в НАТО, якщо перебуває у війні або має територіальні суперечки з іншими країнами. Тому я б сказав, що не слухайте чуток. Просто використовуйте свою холодну, крижану логіку. І це все", – підсумував він.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко проаналізував, чи є загроза наступу Росії.