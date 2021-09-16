"Це не тільки бізнес": Лана Зеркаль розповіла, для чого Німеччині потрібен "Північний потік-2"

"Це не тільки бізнес": Лана Зеркаль розповіла, для чого Німеччині потрібен "Північний потік-2"

Європейські компанії фінансують будівництво проєкту і отримують 13% річних.

Європейці зароблять на "Північному потоці-2" вже зараз, бо вони надали гроші в кредит на будівництво газопроводу.

Про це 16 вересня у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказала радниця міністра енергетики Лана Зеркаль,

"Німці не "впрягалися" у "Північний потік-2". Насправді вони заробляють вже зараз, бо вони надали гроші в кредит. Це консорціум, у якому європейські компанії фінансують будівництво проєкту і отримують 13% річних у будь-якому випадку - працює цей газогін чи не працює. Це не тільки бізнес - це робочі місця. Дуже багато чого. Це конкурентні переваги для хіміків, які працюють в Німеччині. Це дуже велика користь для машинобудівництва. Це більш дешевий ресурс. Крім того, Німеччина відмовляється від ядерної енергетики і хоче позбутися вугільної генерації, тому їй потрібен додатковий енергетичний ресурс", - пояснила Лана Зеркаль.

Нагадаємо:

США відмовилися поховати "Північний потік-2". Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів".

щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів". Водночас США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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