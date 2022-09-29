"Це не вундервафля, але допоможе Україні": військовий експерт розповів, що може змінити перебіг війни

Нові винищувачі F-16 та F-15 можуть суттєво переламати хід війни і багатократно покращити ситуацію на фронті для України.

Наразі в Україні триває війна артилерії. Понад 10 класів артилерії українським захисникам надали союзники. Крім того, неймовірно свою роботу роблять реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS і М270 MLRS. Однак з новими винищувачами ситуація на фронті може значно зміцнитися.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт Петро Черник.

"Такі комплекси, як F-16 і F-15, можуть мати на своєму борту дуже якісне озброєння класу повітря-поверхня - тобто нанесення ракетних ударів у глибину навіть до 300 кілометрів, а в певних випадках - навіть до 1000 км. Тобто ми повністю перекриваємо Крим, і тоді Кримський міст, через який відбувається логістика воєнного угруповання у Криму, може бути знищена", - розповів експерт.

За словами Черника, F-16 і F-15 можуть за хвилину робити близько 6000 пострілів. Це може значно покращити ситуацію на фронті для ЗСУ.

"Там неймовірна швидкострільність – до 6000 пострілів на хвилину. Ці літаки можуть обирати крейсерську швидкість у взаємодії з нашою ППО, виходити на траєкторію запуску важкої ракети і оцим гарматним вогнем їх (росіян – ред.) знищувати. Тобто така авіація допоможе нам суттєво покращити протиракетний захист в Україні", - заявив Черник.

Експерт наголосив, що ворожа авіація не може заходити в український авіаційний простір. Росіяни дуже цього бояться. Крім того, українські захисники суттєво підняли рівень нашої ППО. Своєю чергою, нова авіація допоможе переламати хід війни і кратно покращити ситуацію.

При цьому не слід очікувати надто багато. Черник наголошує, що кількома вильотами F-16 ворога не знищити.

"Давайте не піднімати надто високо наші позитивні очікування. Авіація допоможе покращити рівень перехоплення ракет. Але це не означає, що вона виключить залпування такими ракетами, як Х-101. Це не означає, що це (нові винищувачі - ред.) якась вундервафля, яка вже завтра за 2-3 залпи ракетних систем F-16 і F-15 уже допоможе нам перемогти. Це покращить баланс, але війна ще може тривати довго", - зазначив експерт.

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