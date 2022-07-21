"Цілком реально": економісти розповіли, коли долар може "злетіти" до 50 грн

Курс гривні до долара в обмінниках вже до кінця року може сягнуть позначок до 50 грн/дол.

Про це заявив економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко в коментарі ТСН.ua.

На думку економіста Олексія Геращенка, діапазон курсу 40-50 грн/дол є цілком реальним до кінця року.

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"Курс долара до гривні визначається багатьма факторами і політикою, яка проводиться. На сьогодні ми маємо величезний дефіцит бюджету. Частково він фінансується закордонною фінансовою допомогою, частково – фактично емісією гривні, коли Національний банк викуповує військові облігації Мінфіну. Тобто, тим самим він фактично друкує нову гривню. Відповідно, якщо ці обсяги будуть в розмірі 70-80-100 млрд грн на місяць, це просто буде нова гривня, яка буде надходити до системи. Відповідно коридор курсу 40-50 він є цілком реальним до кінця року. Якщо ця монетарна політика буде більш стриманою, тобто темпи цієї емісії будуть 20-30, нехай 50 млрд грн на місяць, такого падіння можна буде уникнути", - зазначив він.

Натомість директор Українського інституту політики Руслан Бортнік переконаний, що курс невідворотно буде на рівні 45-50 грн/дол до наступної весни, якщо військова криза буде тривати. Він пояснив, що оскільки фінансової зовнішньої допомоги нам недостатньо, Україна постійно вимушена емітувати гривню (друкувати гривню).

"Якщо війна не припиниться і ми не зможемо досягнути якогось відчутного перелому на фронті, то гривня буде девальвувати. Якщо ситуація буде сприятлива, то курс навіть може укріпитися, може повернутися до якихось попередніх показників. Також залежить і від рівня фінансової допомоги з боку західних партнерів. Якщо він (рівень) буде відповідати нашим потребам – це від 6 до 9 млрд доларів щомісячно, то курс буде стабільний. Якщо він буде нижчий, ми будемо змушені імітувати гривню і курс буде просідати далі, гривня буде девальвувати, це буде тягнути за собою і інфляцію", - сказав Руслан Бортнік.

Олексій Геращенко також наголосив на важливості міжнародної фінансової допомоги. За його словами, кожен мільярд, який надходить від наших міжнародних партнерів, знижує тиск на гривню.

Нагадаємо, Нацбанк запровадив низку заходів стосовно розрахунків за кордоном. Перелік змін.

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