"Це ноу-хау отруює нам життя": у херсонських будинках ліфти піднімаються тільки за гроші

"Це ноу-хау отруює нам життя": у херсонських будинках ліфти піднімаються тільки за гроші

Містян обурює таке рішення підприємства.

Херсон - єдине місто України, де проїзд у ліфті платний. Однак стан ліфтового господарства та якість послуг, що надаються, залишає бажати кращого.

Мешканці будинків повинні придбати спеціальні чипи, що дають змогу піднятися ліфтом. Одна поїздка коштує 75 копійок. До цього у користуванні були звичайні карточки, і тоді вартість однієї поїздки складала 50 копійок. Херсонці, звісно, обурені таким обслуговуванням та підвищенням цін.

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У Мережі розгорнулися дискусії з цього приводу

Ц е ноу-хау отруює нам життя

е ноу-хау отруює нам життя П итання: що входить у 75 копійок? За що беруть гроші? Якщо ремонт лягає на плечі мешканців. Гроші тягнуться з бюджету.Та й поповнити не завжди вдається, так як у віконці красується "вийшла на 5 хвилин". А судячи з джипів БМВ біля офісу, то не все у них так погано, як вони нам розповідають

итання: що входить у 75 копійок? За що беруть гроші? Якщо ремонт лягає на плечі мешканців. Гроші тягнуться з бюджету.Та й поповнити не завжди вдається, так як у віконці красується "вийшла на 5 хвилин". А судячи з джипів БМВ біля офісу, то не все у них так погано, як вони нам розповідають Я за картки! Я пам'ятаю, коли в ліфті їздили всі, кому заманеться: смітили, плювали, палили кнопки. Крім того, людина сама вирішує - їхати чи йти пішки

за картки! Я пам'ятаю, коли в ліфті їздили всі, кому заманеться: смітили, плювали, палили кнопки. Крім того, людина сама вирішує - їхати чи йти пішки Л іфти за картками є тільки в Херсоні та Кіровограді, здається. У мене друзі живуть в Одесі, то ліфт входить в квартплату і обходиться в 75 грн з квартири, при чому працює відмінно, все чисто і красиво!

іфти за картками є тільки в Херсоні та Кіровограді, здається. У мене друзі живуть в Одесі, то ліфт входить в квартплату і обходиться в 75 грн з квартири, при чому працює відмінно, все чисто і красиво! Платний ліфт!!! Тільки в нашій країні таке можливо!!! Скоро поїздка на ліфті зрівняється з поїздкою в маршрутці

Але платні поїздки - це далеко не саме болюче питання для містян. Жителі міста акцентують свою увагу на тому, що підприємство “Херсонліфт” намагається всіляким способом зібрати якомога більше грошей, але коли відбуваються поломки підйомників, платити за ремонт доводиться їм самим.

Так, мешканці вулиці Покришева, 45 у своєму будинку від початку вересня побачили об’яву: з кожної квартири здати на ремонт ліфта по 760 грн. Ті, хто живе на нижніх поверхах, здавати не будуть - не користуються.

ТСН.ua

Мешканка дев’ятиповерхівки Тамара Григорівна кожного дня виходить на вулицю, сидить на лавочці біля будинку.

"Ось зупиниться ліфт, то виходити не буду місяць, а, може, й більше. Вийду на балкон, подихаю", - скаржиться старенька.

Навіть молоді люди намагаються зекономити на поїздках.

Херсонка Анастасія кожного ранку відводить малечу до дитячого садку. Живуть на восьмому поверсі.

"Зранку з синочком спускаємось ліфтом, а назад я сходами підіймаюсь. По можливості не користуюся ліфтом. Справа навіть не у вартості, а в тому, що у "Херсонліфті" треба постояти у черзі, щоб поповнити картку. У мене немає вільного часу", - каже Анастасія.

Не так давно ліфт зупинили на ремонт у сусідньому під’їзді на тій же вулиці. Мешканці зібрали кошти, провели ремонт, а ліфт так і не поїхав. З’ясувалося, що голова ОСББ "забула" подати до "Херсонліфту" акт про ремонт. Люди почали штурмувати телефонними дзвінками підприємство. Через деякий час питання вирішили.

“Людмила Яківна (голова ОСББ - ред.) просто нас "кинула". Значить, опалення їй не потрібне, бо у неї автономка, ліфт теж, бо вона живе на 2 поверсі, дитячий майданчик не хвилює, бо у неї немає ні дітей, ні внуків", - емоційно описує ситуацію херсонка Олена.

Перейти на роботу ліфтів без карток можна. Як варіант, можна оплачувати послуги підприємства через ОСББ або обслуговуючій будинок організації. Це буде фіксована щомісячна сума, що увійде до квартплати. Який варіант вибрати - повинні вирішити мешканці конкретного будинку.

У "Херсонліфті" кажуть, що платний проїзд - вимушена міра, щоб зберегти ліфтове господарство.

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