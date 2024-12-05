"Це один з найжорстокіших випадків в Україні": Мережа "гуде" через знущання над кабанами на Тернопільщині

Фігуранти справи намагаються просувати версію про те, мовляв, просто проганяли тварин з поля.

Українські зоозахисники заявили про те, що в країні стався один з найжорстокіших випадків нелюдського поводження з тваринами.

Так, днями в Мережі з’явилось декілька відео, на яких чоловіки, перебуваючи в полі, вкрай жорстоко знущаються над дикими кабанами. На ролику видно, як один з чоловіків кидає в поранену тварину сокиру, інший наздоганяє кабана на тракторі, а решта інших людей спостерігають за всім цим поруч. Ще на одному ролику можна побачити, як трактор наздоганяє стадо кабанів, які зникають під колесами.

На відеозаписи відреагувала низка зоозахисних організацій, які з’ясували, що подія мала місце на Тернопільщині.

Ось як про ці випадки кажуть у зоозахисній громадській організації URSA: "Чоловіки ганялися за тваринами на комбайні та чавили їх, кидали в них палицями та камінням, різали ножами. Є інформація про ще одне не виставлене відео, на якому ці ж самі живодери прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи, тягали по полю, з неї вилітали плоди її ненароджених кабанчиків. Коли відвʼязали, вона, скалічена, намагалась врятуватися, повзучи. Але чоловіків це не зупинило. Їй живцем відрубували лапи. Все ці дії завдавали значного болю тваринам і призвели не лише до каліцтва тварини, а й до загибелі".

Окремим фігурантам знущання загрожує до 8 років ув'язнення. Скріншот з відео.

До цього зоозахисники додали, що вже звернулись до поліції Тернопільщини з вимогою покарати винних та сформували вимогу до агропромислової компанії звільнити працівників, причетних до такого поводження з тваринами.

Загалом цю подію в соцмережах прокоментували тисячі користувачів, вимагаючи покарання для фігурантів.

В коментарі для ТСН.ua президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова так розповіла про цей кричущий випадок: "Один епізод — це те, що вони знущались з вагітної самки кабана. Другий епізод — чавили трактором та комбайном групу кабанчиків. Самку кабана спочатку прив’язали до техніки мотузкою, таскали її. У тварини трапились викидні. Потім намагались переїхати її, розчавлювали лапи. Вона повзла, а по неї кидали палиці, каміння, сокиру. Ці події мали місце у жовтні. Зоозахисники написали заяви до поліції".

За словами Марини Суркової, громадські організації взяли цю справу на контроль.

До цього вона додає, що найбільше її обурила первинна кваліфікація справи — правоохоронці спочатку визначили її як незаконне полювання.

"Але це не полювання, це умисне знущання над тваринами з наміром вбити особливо жорстокими методами групою осіб. Після розголосу було додано кваліфікацію про жорстоке поводження з тваринами. Це один з найжорстокіших випадків знущання над тваринами. Вони (чоловіки — Ред.) отримували хворобливе задоволення, знущаючись з азартом", — каже Марина Суркова.

За її словами, є інформація, що фігуранти відео навіть розсилали відео односельчанам.

"Люди злякались та надали розголосу", — каже Марина Суркова.

За її даними, загалом про цю ситуацію проінформовані міжнародні зоозахисні організації.

"Повинно бути показове покарання, держава повинна захистити свій імідж як гуманної країни", — резюмувала Марина Суркова.

Агропідприємство каже, що йому соромно

Агрокомпанія, працівники якої причетні до знущання, публічно визнала, що факт жорстокого поводження з тваринами мав місце.

"В ході внутрішнього розслідування підтвердився факт участі співробітників компанії у цьому інциденті. Також з’ясувалося, що серед його учасників були й працівники зовнішніх підрядників, співпраця з якими вже припинена", — зазначили у компанії.

До цього аграрії додали, що причетні до знущання працівники відсторонені від роботи на період офіційного розслідування.

"Від себе хочемо сказати, що нам соромно за дії наших співробітників і ми в повній мірі розуміємо і визнаємо нашу відповідальність", — заявили у компанії.

Поліція встановлює всіх причетних

Поліцейські Тернопільщини офіційно повідомили, що відомості за даними фактами слідчі Зборівського відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 248 (незаконне полювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з використанням транспортних засобів) та ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинені з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

"У ході досудового розслідування було встановлено, що події відбувалися в жовтні з інтервалом один тиждень. Перший випадок, коли тварин сільськогосподарською технікою ганяють по полю, стався поблизу села Манюки Тернопільського району, а другий, з побиттям тварини — між селами Мильне Залозецької громади та Іванчани Збаразької громади", — каже пресслужба ГУНП Тернопільщини.

За даними поліції, встановлені декілька осіб, які знущалися над тваринами.

"Наразі у кримінальному провадженні фігурують троє працівників одного з агропідприємств. Один із них причетний до вбивства кабана. Тривають слідчі дії, поліцейські встановлюють інших осіб, які фігурували у відео з метою притягнення їх до відповідальності", — кажуть поліцейські.

Якщо провина фігурантів буде доведена в суді, їм загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Як стало відомо ТСН.ua від джерел у правоохоронних органах, фігуранти справи намагаються просувати свою версію подій: мовляв, таким чином виганяли кабанів з поля, а самка сама потрапила під комбайн і почала народжувати.

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