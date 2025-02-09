“Це пекло на Землі”: військовий розповів про холоди, відсутність води та антисанітарію на фронті

126-та бригада була однією із перших, яка форсувала річку Дніпро та здійснила успішні бойові операції на лівому березі Херсонщини. Головний сержант бригади Ігор Руляк розповів, як важко військовим було під час української контрнаступальної операції у селі Кринки.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин він назвав бої у Кринках справжнім пеклом, де не можна залишити поле бою, водночас немає чистої води, довкола антисанітарія, холоди, дощі і вітри.

“У прямому розумінні це не якесь модне слово, не хайп – це реально було пекло на Землі. Тобто уявіть навіть якщо вам дуже страшно і ви хочете залишити поле бою, ви не зможете цього зробити. Тому що за вами знаходяться кілометри водної перешкоди, які кишать мінами, вибуховими будь-якими пристроями, що весь час під вогневим контролем супротивника. Це зима, холоди, дощі, вітри. Немає нормальної води, антисанітарію. Тобто це реально було пекло на Землі”, – розповів Ігор Руляк.

За його словами, українські військовослужбовці, які брали участь у боях за Кринки, перестрибнули свої можливості на кілька голів вище.

“Тому що сухопутний бій у будь-якому випадку трохи легший, ніж той, коли ти знаходишся відрізаний від своїх військ віч-на-віч із противником. Тут уже на арену виходять знання наших командирів, які правильно організовують ведення бою у такому місці”, – каже військовий.

Нагадаємо, командир 37 ОБрМП полковник Сергій Шаталов розповів, що операція у Кринках на лівому березі Дніпра пішла не за планом, бо українські сили "застрягли" під час створення плацдарму і не мали достатнього забезпечення.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легендарна 126-та бригада форсувала Дніпро! ВПЕРШЕ! НЕЙМОВІРНІ ПОДРОБИЦІ, ВІД ЯКИХ ПЕРЕХОПЛЮЄ ДУХ!

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