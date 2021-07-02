"Це пекло": у Житомирській області ціле село дихає тирсою через підприємство, яке працює поза законом

"Це пекло": у Житомирській області ціле село дихає тирсою через підприємство, яке працює поза законом

Знущання з селян продовжуються вже чотири роки, тоді як чиновники лише розводять руками.

Житель Білокоровичів на Житомирщині зібрав тирсу зі свого двору і трактором вивіз туди, звідки вона з'явилася, а саме на підприємство з переробки деревини, розташоване через дорогу.

Відколи за сусідством почали виготовляти пелети, люди без перебільшення перестали вільно дихати. Про це 1 липня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Підприємство складає тирсу просто неба, тож її постійно чи розносить вітер, чи змиває дощ, скаржаться місцеві.

Олена Бацман згадує, що шар мокрої тирси був сантиметрів з п'ять, коли вони разом із чоловіком Віктором назбирали два тракторні ковші. На підприємстві подружжю заявили, що тирса не їхня. Тоді чоловік Олени викликав поліцію.

"Як дощ - тирса у дворі. як вітер піднявся - тирса! Очі засипає всюди... Це не життя, це пекло. Куди не зверталися - відповідальних немає, лише я, тому що живу там", - обурюється Віктор Бацман.

За його словами, підприємство з виготовлення пелет з'явилося років з чотири тому. Гуде цілодобово, а тирса залітає у кожну щілину.

До колодязної води з присмаком тирси Валентина Мосійчук так і не звикла. "Якщо п'єш, то відчуваєш і запах, і смак. Немає, де взяти іншу... вдома ми цю воду дитині кипятимо", - ділиться жінка.

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Тим часом на зачинених воротах підприємства розмістили напис "Не працює" і номер телефона, на який ніхто не відповідає. Рік тому суд ухвалив рішення про призупинення роботи заводу, однак реальність інакша.

"Щовечора у нас там як сніг іде, якщо світло є, то точно сніг! І щодня ми дихаємо цією тирсою", - стверджують місцеві.

Державні органи влади визнають, що там постійні перевищення шуму та пилу, але заявляють, що всі важелі впливу вже використали.

"Директора підприємства було притягнено до адміністративної відповідальності. Однак там невеликі штрафи", - каже юрисконсультка ГУ Держпродслужби у Житомирській області Анна Волотівська.

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За її словами, Держпродслужба звернулася до Нацполіції і написала заяву щодо притягнення директора до кримінальної відповідальності через умисне невиконання судового рішення.

"Рішення ще щодо даної заяви ми не отримали", - пояснила Волотівська.

У поліції ж зазначають, що не можуть зайти на територію підприємства без згоди власника.

ТСН втретє знімає репортаж з цього села і втретє чиновники кажуть, що дозволів на роботу не давали. Але парадокс у тому, що підприємство як працювало, так і працює, а десяток родин просто не мають життя вже четвертий рік поспіль.

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