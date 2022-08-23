"Це передусім буде їхній програш": експерт розповів, як переконати Захід "душити" Росію зараз і негайно

Більшість на Заході вже розуміють, що Росію треба максимально послабити і зробити її більш-менш цивілізованою, зменшивши агресивність. Україні треба робити ставку на ті держави, хто вже допомагає зброєю та іншими видами допомоги.

Водночас країни Заходу найбільше лякає те, яким буде нове світоутворення після перемоги України.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Я не знаю, що повинне статися у світі або в Європі, щоби вони переконалися в тому, що нам треба давати зброю. Я думаю, вони в більшості вже розуміють, що Росію треба максимально послабити і зробити її більш-менш цивілізованою країною у плані її агресивності, зменшення агресивності. Взяти під контроль, допустимо, ядерну зброю та передати нагляд тому ж самому МАГАТЕ. А, можливо, і взагалі її вивезти з РФ або утилізувати там, на місці. Вони це розуміють, але вони ще не зрозуміли нового світоутворення – що буде після того, як переможе Україна. Це їх найбільше лякає", – пояснив Жданов.

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Водночас йому важко сказати, що може переконати Захід "душити" Росію зараз і негайно.

"Треба розрізняти, хто нам допомагає і хто не допомагає, і треба робити ставку на ці країни-партнери. А це саме країни-наші сусіди – Східна Європа, це Велика Британія (яка налаштована на воєнний розгром РФ), і це Сполучені Штати. Хоча вони не на 100%, на мій погляд, налаштовані на нашу повну перемогу. Тому нам треба розглядати питання взаємодії з цими країнами", – вважає військовий експерт.

Він додав – єдине, що вселяє оптимізм, що все таки більшість країн колективного Заходу розуміють, що програш України у війні – це передусім буде їхній програш.

Нагадаємо, в Міноборони Німеччини заявили, що не можуть надати Україні більше зброї, "оскільки Путін може загрожувати і НАТО".

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