“Це пес Патрон?”: кому і чому (не)варто заводити джек-рассел-тер’єра

Ми розпитали кінологиню, заводчицю і власницю джек-рассел-тер'єра все про особливості, поведінку та характер цих собак.

В Україні нині бум на собак породи джек-рассел-тер’єр. Усе через пса-сапера Патрона, який став зіркою соцмереж під час війни. Нині в його Інстаграмі понад 400 тисяч підписників. Стрімко зростає й кількість власників цих собак. Однак часто українці масово скуповують популярних “Патронів”, не дізнавшись майже нічого про породу перед купівлею цуценяти.

Про особливості породи та про те, що потрібно знати про джек-расселів, сайт ТСН.ua розпитав директорку Центрального клубу собаківництва Товариства сприянню обороні України, кінологиню Ірину Івахову, заводчицю, власницю розплідника Катерину Зінкевич та власницю песика Наталію Бойко.

Патрон – найпопулярніший пес українських соцмереж. Знаменитість “зустрічається” з президентами, прем’єр-міністрами, послами та голівудськими зірками. На сторінці Патрона постять його милі фото й відео, а сам він отримує подарунки від прихильників. Собака несе службу в ДСНС – шукає міни та бомби. Через шалену популярність про Патрона знімають мультфільми, пишуть пісні, книжки, його зображення наносять на одяг, іграшки, посуд, канцелярію – цей список можна довго продовжувати.

Пес Патрон / Фото: patron_dsns

Разом із кількістю прихильників Патрона зростає й кількість власників собак цієї породи. Джек-рассел здається ідеальним: невеликий, симпатичний, кмітливий та активний. Багато хто вважає, що це чудовий компаньйон для родини, яка живе в квартирі та мріє про домашнього улюбленця. Проте кінологи застерігають, що ця порода має особливості, про які треба обов’язково знати до того, як заводити собаку.

Що потрібно знати про особливості породи

Директорка Центрального клубу собаківництва Товариства сприянню обороні України, кінологиня, інструкторка Ірина Івахова розповіла ТСН.ua, що джек-рассел-терьер – це мисливська порода собак, виведена в 19-му столітті під мисливські потреби. Її завданням було не вбити здобич, а вигнати на мисливця. Водночас собаки мали бути дуже хоробрими, тому що сам на сам виходили до хижаків – лисиць та барсуків.

“Відповідно відбір собак був з певними рисами – це хоробрість, абсолютна безстрашність, хижацькі здібності до протистояння. Собака не повинна боятися певних ризиків. Тому коли люди вважають, що це маленький песик, який дуже гарно виглядає, вони помиляються. Це цілеспрямована, активна собака, яка потребує багато уваги в вихованні та соціалізації. Тобто сама історія виникнення породи взагалі не передбачає таких рис як компанійство, наприклад”, – зазначила Ірина Івахова.

Яких несподіванок можна чекати від джек-расселів

Ці собаки потребують великої активності. Це пов’язано з тим, що джек-рассел – мисливська порода. Тобто необхідний тривалий вигул для того, щоб фізично навантажити собаку. Якщо цього не буде, обов’язково буде деструктивна поведінка вдома. Тобто розгром приміщення гарантовано, запевняє кінологиня. Майбутньому власнику собаки також треба розуміти, що джек-рассел тер’єр – це норна собака. Тому риття землі – це її породна риса.

Пес Патрон / Фото: patron_dsns

“Якщо це приватний будинок і живе собака на свіжому повітрі, обов’язково буде перерите все, що тільки можливо, до чого вона зможе дістати. Якщо це буде квартира, то так само будуть спроби підриву. Тому що це природньо, як у будь-якої норної собаки. Рити взагалі собаки люблять, а норники тим паче. Тому порода ця дуже складна. Пес Патрон – це класно, кльово, але потрібно розуміти, що це медійний персонаж”, – попереджає Ірина Івахова.

Кому підійде така собака

Заводчиця, власниця розплідника Катерина Зінкевич розповідає ТСН.ua, що завжди розпитує майбутніх власників, наскільки вони знайомі з породою.

“Бо джек-рассел це дуже активна собака. І вона підходить сім’ям які люблять багато ходити, бігати, їздити на велосипеді, ведуть активний спосіб життя. І ця собака може бути тягарем для сім’ї, яка звикла умовно лежати на дивані і дивитися телевізор. І взагалі активність цієї породи може бути як дуже привабливою, як і бути дуже негативною. Це залежить від виховання цієї собаки. Цю енергію треба направити і іноді власники без досвіду не справляються. Ну і також важлива спадковість”, – зазначила Катерина Зінкевич.

Джек-рассел-тер'єр / Фото: jack_russell_heavenly_blessing

Заводчиця розповіла, як вона гуляє зі своїми собаками. Коли вони йдуть на вулицю, беруть з собою м’яча та іграшки для активної прогулянки.

“Це не так, що собачка попісяла, покакала і йде додому. Ні, це собачка виклалась на вулиці, отримала велику дозу активного відпочинку і цікаво провела час, нагрузили її щось пошукати, зробити щось важке. Можна навіть не купляти іграшки, а ховати якісь речі і собака буде їх знаходити, вони це дуже полюбляють”, – каже Катерина Зінкевич.

Джек-рассел-тер'єр / Фото: jack_russell_heavenly_blessing

На що звертати увагу під час вибору цуценя

Заводчиця рекомендує майбутнім власникам дивитися, які батько та мати цуценят: наскільки вони адекватні, не мають боягузтва і агресивності. Якщо батьки трохи агресивні, це все буде передаватися цуценятам.

“А без досвіду власників виховання цієї породи можна отримати собаку з великими проблемами для сім’ї. Вона може кусатися і взагалі бути дуже не комфортною для життя у родині”, – попередила Катерина Зінкевич.

Цуценята джек-рассел-тер'єра / Фото: jack_russell_heavenly_blessing

Джек-рассел та інші тварини, діти

Собака породи джек-рассел-терьер зазвичай не дуже лагідно ставиться до дітей та інших тварин, каже кінологиня. Це загальні риси і, безумовно, є виключення. До речі, відомий пес Патрон живе разом із котом.

“Ми зараз кажемо загально про породу. Тому що дуже багато порід взагалі погано сприймають (дітей і тварин), але при правильному вихованні це можна змінити. Ключовий момент – це виховання. І до дітей їх можна привчити і до інших тварин. Але це дуже кропітка, постійна робота. Жодна тварина не народжується, наприклад, з умінням знаходити ті ж самі міни. Це виховання і жорстка дресура”, – розповідає Ірина Івахова.

Пес Патрон і кіт / Фото: patron_dsns

За словами заводчиці Катерини Зінкевич, половина цуценят з її розпліднику потрапили до сімей, де є кіт, і тварини добре вживаються. Однак до цього їх треба привчати.

“Коли береться цуценя в родину де є кіт, треба кота привчати, щоб він не подряпав, не вкусив, бо цуценя дуже активне, допитливе, йому хочеться гратися. А коти іноді люблять тишу та спокій. Треба коту стригти кігті, а цуцика повчати, щоб він кота не чіпав, і тоді вони дуже гарно вживаються”, – пояснила заводчиця.

Інша справа, коли джек-рассел вже виріс в сім’ї і в цю родину беруть кота. У такому разі собака може ревнувати, тому привчати їх один до одного треба поступово і обережно. Обов’язково необхідна присутність людини біля тварин перший час. Катерина Зінкевич каже, що зустрічала випадки, коли джек-рассели живуть навіть з папугами та мишами. Щодо дітей – вважається, що не бажано заводити собаку в родину, де дітям менше, ніж п’ять років.

Пес Патрон і кіт / Фото: patron_dsns

“Але на моїй практиці джек-рассели відмінно вживалися, де діти були маленькі. Тут теж треба більше вчити дитину, щоб вона не ображала цуценя, за хвоста не тягала, за вуха. Все залежить від батьків, наскільки вони готові віддавати час саме вихованню і дитини і цуценяти”, – розповіла заводчиця.

Будьте готові до шерсті

Катерина Зінкевич попередила, що собаки сильно линяють протягом всього року. У джек-рассел-тер’єра є три типи шерсті: гладкошерсті, “брокен” (проміжний тип) і жорсткошерсті (довгошерсті). Жорсткошерсті собаки потребують тримінгу раз на два-три місяці, але вони майже не линяють.

“Гладкошерсті собаки дуже прості в догляді, але вони весь рік линяють. Тобто шерсть буде всюди і завжди, ви маєте бути готові до цього. Це питання завжди в усіх групах на Фейсбуці: “А наш линяє, що робити?” Змиритися з цим. Робот пилосос в поміч і одяг кольору шерсті. За темпераментом гладкі і жорсткошерстні майже однакові. Може гладкі трішки більш холеричні, більш енергійні. Але теж це залежить від особи”, – розповіла Катерина Зінкевич.

Джек-рассел на грумінгу / Фото: jack_russell_heavenly_blessing

Заводчиця додала, що людей, які люблять дуже спокійний, розважливий спосіб життя ця собака може нервувати. Вона може здаватися надактивною, нервовою та збудженою.

Чим годувати джек-рассела

У харчуванні джек-рассели невибагливі, каже Катерина Зінкевич. Вони дуже люблять поїсти. Вона годує своїх собак кормами і дає їм вітаміни. Якщо власник обирає годувати собаку натуральною їжею, то це теж не проблема.

“Знову ж таки, якщо батьки собаки не мають алергії, алергії не буде і в цуценят. І теж треба на це заводчику звертати увагу, коли обираєш з ким в'язати. Щоб потім у майбутніх власників не було проблем із здоров’ям цуценяти”, – зазначила Катерина Зінкевич.

Джек-рассел-тер'єр / Фото: jack_russell_heavenly_blessing

Зворотній бік популярності породи

Біда будь-якої породи це популярність, каже Ірина Івахова. Наприклад, коли вийшов мультик “101 далматинець”, всі почали купляти далматинців, не зважаючи на особливості породи.

“І потім дуже багато відмовників, незапланованих в’язок і звідси покинуті цуценята. Тобто всі породи, ті ж самі Акіто після відповідного фільму, це дійсно біда і не тільки в нашій державі. Але в нашому випадку взагалі немає законів, окрім жорстокого поводження з тваринами, стосовно кінології. Тому те ж саме розведення нічим не регламентоване, крім совісті людини. І звідси дуже багато проблем – покинуті тварини. Зазвичай, на жаль, непотрібну тварину просто викидають”, – розповіла Ірина Івахова.

Джек-рассел-тер’єр у фільмі "Маска" / Скриншот

Заводчиця Катерина Зінкевич каже, що популярність негативно впливає на саму породу. За її словами, в Україні з’явилося багато заводчиків джек-расселів, які в’яжуть собак, однак не роблять їм генетичні тести та не враховують всі нюанси породи, недоліки своїх собак, аби лише заробити.

“Порода дуже страждає від цього. З’явилося багато джек-расселів з недоліками, що не відповідають стандартам породи. Ну і генетичні тести це дуже важливо. Коли вони не зроблені собаці, вона може передати нездорову спадковість цуценятам. У результаті потім багато різних болячок у собак і це погано”, – каже заводчиця.

Виховання і дресирування собаки

Катерина Зінкевич попереджає майбутніх власників, що цю породу не можна просто брати, бо вона гарна, адже тварина – не картинка і не іграшка. З джек-расселами потрібно багато працювати.

“Коли ти вкладаєш у виховання, ти отримуєш золотого собі вихованця. Бо джек-рассели дуже хочуть вгодити власнику. Якщо цією рисою користуватися, ти можеш отримати все що завгодно. І трюки буде виконувати і команди, не буде зводити з тебе очей. Ці собаки легко вчаться, у них проникливий гострий розум. У поєднанні з тим, що собака хоче догодити ви отримуєте дуже гарного учня”, – розповіла заводчиця.

Пес Патрон / Фото: patron_dsns

Однак, за словами кінологині, якщо ви не маєте кінологічного досвіду, не знаєте, як правильно дресирувати та виховувати собаку, то краще звернутися до фахівця. Тому що це люди, які отримали певне навчання і мають досвід.

“Самостійно виховувати, якщо це ваша перша собака, будь-якої породи важко, а якщо це мисливська порода – взагалі проблематично. Як будь-яка порода, яка виводилась для специфічних завдань, звісно, вони добре навчаються. Якщо це нормальна породна собака, без дефектів і психологічних проблем. Тоді навчити досить нескладно. Але, знову ж таки, для кого – для фахівця нескладно. Для людини, яка перший раз в житті має тварину, на мій погляд, це майже неможливо”, – вважає Ірина Івахова.

Досвід власниці джек-рассел-тер’єра

Власниця песика породи джек-рассел-тер’єр Наталія Бойко розповіла ТСН.ua, що в неї собака з’явився ще до того, як це стало мейнстрімом.

“Пʼять років тому зрозуміла, що хочу завести собаку і почала обирати. Серед усіх можливих порід саме ця найбільш імпонувала: активна, грайлива, віддана і розумна”, – поділилася жінка.

Собака Міра / Фото надала Наталія Бойко

Вона каже, що відразу розуміла, що буде нелегко, адже перечитала багато літератури про особливості породи. На той час вона проживала в приватному будинку, тому не хвилювалася, що собака не зможе вивільнити накопичену енергію, адже простору для активності було вдосталь.

“Цей фонтан енергії безумовно підкупив і вже пʼять років ми одна родина. Міра восьма у виводку, остання і найменша. Памʼятаю нашу першу зустріч: всі її “собачі” брати та сестри грайливо мене зустрічали, а Міру винесли в долоні сонну і смішну. Таке вже янголя було. Але вже за два тижні вдома, пройшовши адаптацію, вона повністю проявила свій характер – “строїла” всіх: і морську свинку, і сусідського кота”, – розповіла Наталія Бойко.

Вона каже, що Міра – природжений мисливець, дуже активна і рішуча, вперта і потребує постійного дресирування. Через її норовливий характер, потрібно час від часу нагадувати, хто в домі хазяїн.

“В той же час вона – найкращий друг. Дуже віддана і любляча, зовсім не переносить самотності. Не по-собачому розумна, постійно шукає пригоди, а тому класний компаньйон у подорожах”, – каже власниця собаки.

Собака Міра / Фото надала Наталія Бойко

Всім, хто на хвилі популярності, “горить” джек-расселом Наталія Бойко радить зважити всі “за” і “проти”. Адже ці собаки часто не ладнають з іншими домашніми улюбленцями (її Міра ненавидить котів), бувають агресивні до дітей (жінка теж з цим стикається) і без належного виховання стають зовсім некеровані.

“В період дитинства вона знищила все, до чого дотягнулися її зуби. Взуття, зарядні пристрої, кабелі під інтернет, покриття на підлозі та шпалери. Складно з усього переліку визначити, що було найбільшою шкодою. Одного разу приїхали з нею в гості до бабусі, залишили саму побігати у дворі, то вона викопала весь часник. Бабусю ледь інфаркт не схопив”, – згадує Наталія Бойко.

Однак, за її словами, на третьому році життя собака переросла цей період і тепер “надійна, як стіна”. Власниця ніколи не хвилюється, коли Міра лишається сама вдома чи вона затримується.

Питання “це що, пес Патрон?” – біль усіх власників джек-расселів, каже Наталія Бойко. Перші кілька років їм кричали у слід “дивися це ж Майло”, тепер доводиться пояснювати, що не всіх звуть Патрон.

“Перший час це було прикольно і не напружувало, але з часом дуже втомило. Люди часом бувають дуже нетактовні. Але найбільше дратує, коли собаку сприймають за іграшку і без дозволу гладять чи навіть підпускають дітей. Це дуже ризиковано, адже зовні невинна собачка може виявитися агресивною. Тому не робіть так або хоча б питайте дозволу власника. І не ображайтеся, якщо забороняють, тому що собака – жива істота, яка не завжди готова до такої уваги”, – каже Наталія Бойко.

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