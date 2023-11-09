"Це плювок у всіх вірян": через жіноче стрибання в Лаврі розгорівся скандал

В соцмережах розгорівся новий скандал через бурхливі танці невідомої дівчини на території Києво-Печерської Лаври, в Трапезній палаті, яка знаходиться в одній будівлі з Трапезним храмом.

На відео, яке оприлюднене в соцмережах, невідома дівчина, на одежі якої написано "Молоді літа", виконує ритмічний танець, стрибає посеред приміщення в той час, поки на неї дивляться інші відвідувачі.

Цей ролик подивились декілька тисяч користувачів, ще декілька тисяч прокоментували його. Одразу декілька користувачів припустили, що дівчина не розуміє того, що вона коїть. Більшість користувачів обурились тим, що такий танець виконується в намоленому місці.

Через танці та стрибання в Лаврі розгорівся скандал

В Національному заповіднику "Києво-Печерська Лавра" в коментарі для ТСН.ua повідомили, що вже бачили це відео.

"Можемо сказати, що це не був якийсь захід заповідника. Танець, який виконала відвідувачка в Трапезній палаті, був здійснений суто нею не в рамках якогось заходу", - повідомили нам в пресслужбі заповідника.

До цього додали, що в самому Трапезному храмі вже проводяться служби представниками ПЦУ.

Представник ПЦУ Михайло Омелян нам повідомив, що відео танцю відвідувачки не бачив, але обіцяв його прокоментувати згодом, після того, як перегляне.

В той же час дописувачі в соцмережі написали, що їх вкрай обурила поведінка дівчини.

"Вам не соромно. Де Ви знаходитесь. Це святе місце", - написала користувачка Ірина. Ще одна дописувачка висловилась так: "Жах. Боже, пробач нам".

Як виявилось, декілька користувачів написали наступне: "Не відає, що творить", "Це святотатство, плювання у всіх вірян".

Раніше повідомлялось про скандальне відео концерту з Лаври.

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