"Це – початок": колишній речник Генштабу розповів про передвісників загрози від Росії

Після тривалої перерви Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе регіони, які не межують з лінією фронту. За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу, 16 жовтня, ворог використав 6 ракет та 12 БПЛА.

Які сценарії розробляють окупанти, чому в ніч проти 16 жовтня вони застосували таку кількість ракет та безпілотників – про це в коментарі для ТСН.ua своє бачення ситуації висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Я думаю, що це – лише початок, - каже Владислав Селезньов. - У ворога є чималий запас ракет. Саме найближчим часом ворог буде використовувати їх для нанесення ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури України. Минулого року окупанти діяли так саме. Думаю, що сьогоднішня ракетна та дронова атака – "проба пера" чи розвідка боєм. Противник шукає межу наших можливостей. Наша ППО не є абсолютно досконалою, тому окупанти шукають можливості де та яку зброю задіяти".

До цього Владислав Селезньов додає: "Зверніть увагу, що балістична ракета, яка летіла цього разу, знищується лише системами ППО типу Patriot, дрони летіли з різних напрямків. Тобто росіяни шукають шляхи, якими можно більш безпечно дістатись визначених об'єктів. Так само очевидно, що дронові атаки спрямовуються на об'єкти військової інфраструктури".

За його словами, ракетних атак може побільшати.

"Думаю, таких атак та ракетних ударів далі буде більше, тому що у ворога є ресурс. Я думав, що ракетна атака буде цієї ночі, тому що в акваторії Чорного моря перебували три ракетоносії з сумарним залпом 20 ракет. Але бачимо, що ворог використовував інші типи ракет. На мою думку, це була розвідка боєм, вони намагаютьсся з'ясувати рівень бойових можливостей наших систем ППО", - резюмував Селезньов.

Читайте також: