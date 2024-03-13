"Це повинна вміти кожна людина, навіть діти": військовий медик назвав важливі навички під час війни

Військовий медик Олег Токарчук вважає, що громадяни країни, в якій триває війна, повинні вміти накладати турнікети та контролювати дихальні шляхи. Він наголосив, що це вміння рятує життя, якщо є кровотеча кінцівки.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Військовий медик закликав захисників України, які не на передовій відточувати свої бойові навички та навчатись тактичній медицині, оскільки саме це рятує життя.

"Ми маємо вміти зупинити, як це кровотеча з кінцівок, і це правильне накладання турнікету, правильне управління цим турнікетом. Це повинна вміти кожна, абсолютно кожна людина, починаючи з дітей, я думаю, старших класів", - вважає він.

Олег Токарчук також наголосив, що важливим є і контроль дихальних шляхів.

"Далі, навичка, якою повинні люди володіти – це контроль дихальних шляхів. Що робити з тим, коли людина не дихає, як забезпечити прохідність дихальних шляхів, як забезпечити адекватну вентиляцію, як забезпечити безпечні положення, щоб людина, якщо навіть вона утруднено дихає, щоб вона не задихнулася або не спірувала блювотні маси. Це ті прості речі, які, насправді, могли би врятувати життя не всім, але більшості", - сказав він.

Військовий вважає, що всі українці повинні пройти курси домедичної допомоги або з тактичної медицини.

Нагадаємо, військовий відповів, що Росія зробить з Україною після окупації.

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